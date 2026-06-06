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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی از مسیر کشورهای همسایه

تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی از مسیر کشورهای همسایه

وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت همکاری با کشورهای آسیای جنوبی برای تامین کالاهای اساسی از مسیر کشورهای همسایه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مومنی سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با تعدادی از مدیران ارشد وزارت امور خارجه گفت: اهمیت همکاری با کشورهای آسیای جنوبی برای تامین کالاهای اساسی در پایداری امنیت غذایی کشور قابل رویت است.

در این دیدار، محمدرضا بهرامی طاقانکی دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه به تشریح عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در مسئولیت کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و همکاری‌های گسترده با کشورهای شبه‌قاره به ویژه هندوستان و پاکستان پرداخت.

وی اظهار کرد: کشورهای شبه‌قاره از اهمیت خاصی برخوردار هستند و افغانستان به عنوان یکی از همسایگان مهم کشورمان است که ما به عنوان مسئول کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با این کشور ضمن تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف به دنبال ظرفیت‌سازی برای توسعه همکاری‌ها با این کشور و برگزاری دور جدید کمیسیون مشترک هستیم.

سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که هندوستان از جمله کشورهای مهم آسیای جنوبی و به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین اقتصاد نزدیک ایران است، تصریح کرد: ما برای به‌روزرسانی اسناد پایه‌ای و تشکیل دومین کمیته مشترک همکاری‌های کشاورزی دو کشور در تهران آماده‌ایم.

وی افزود: پاکستان نیز از جمله کشورهای هدف ما در همکاری‌های کشاورزی است و در زمینه تامین کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت این همکاری ادامه خواهد یافت.

مومنی در همین حال گفت: همکاری‌های گسترده وزارت جهاد کشاورزی و تعاملات با کشورهای آسیای جنوبی در صدر برنامه‌ها و ماموریت‌های ما قرار دارد و توسعه نیز خواهد یافت.

در این دیدار، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه، نقش وزارت جهاد کشاورزی برای همکاری ایران با کشورهای آسیای جنوبی را پیش برنده توصیف و اذعان کرد: با توجه به اشتراکات فرهنگی و تمدنی، خواهان توسعه روابط کشاورزی با کشورهای آسیای جنوبی هستیم.

دستیار وزیر امور خارجه در ادامه موضوع تامین و تسهیل کالاهای اساسی را مهم برشمرد و تاکید کرد: کشورهای این منطقه می‌توانند بیش از این در این زمینه با ما کار کنند و تاکنون ما شاهد سرعت عمل خوب وزیر جهاد کشاورزی و همکاران این وزارتخانه در این زمینه بوده‌ایم.

در این دیدار همچنین بر برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با افغانستان و دومین دور از فعالیت کمیته‌های مشترک همکاری‌های کشاورزی با کشورهای هندوستان و پاکستان در سال جاری تاکید و مقرر شد موضوع صادرات واکسن، سرم‌های دامی و انسانی و آفتکش‌های کشاورزی از ایران به کشورهای آسیای جنوبی نیز دنبال شود.

کد مطلب 6851857

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