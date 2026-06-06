تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی از مسیر کشورهای همسایه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مومنی سرپرست دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با تعدادی از مدیران ارشد وزارت امور خارجه گفت: اهمیت همکاری با کشورهای آسیای جنوبی برای تامین کالاهای اساسی در پایداری امنیت غذایی کشور قابل رویت است.
در این دیدار، محمدرضا بهرامی طاقانکی دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه به تشریح عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در مسئولیت کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و همکاریهای گسترده با کشورهای شبهقاره به ویژه هندوستان و پاکستان پرداخت.
وی اظهار کرد: کشورهای شبهقاره از اهمیت خاصی برخوردار هستند و افغانستان به عنوان یکی از همسایگان مهم کشورمان است که ما به عنوان مسئول کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی با این کشور ضمن تشکیل کمیتهها و کارگروههای مختلف به دنبال ظرفیتسازی برای توسعه همکاریها با این کشور و برگزاری دور جدید کمیسیون مشترک هستیم.
سرپرست دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که هندوستان از جمله کشورهای مهم آسیای جنوبی و به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین اقتصاد نزدیک ایران است، تصریح کرد: ما برای بهروزرسانی اسناد پایهای و تشکیل دومین کمیته مشترک همکاریهای کشاورزی دو کشور در تهران آمادهایم.
وی افزود: پاکستان نیز از جمله کشورهای هدف ما در همکاریهای کشاورزی است و در زمینه تامین کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت این همکاری ادامه خواهد یافت.
مومنی در همین حال گفت: همکاریهای گسترده وزارت جهاد کشاورزی و تعاملات با کشورهای آسیای جنوبی در صدر برنامهها و ماموریتهای ما قرار دارد و توسعه نیز خواهد یافت.
در این دیدار، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه، نقش وزارت جهاد کشاورزی برای همکاری ایران با کشورهای آسیای جنوبی را پیش برنده توصیف و اذعان کرد: با توجه به اشتراکات فرهنگی و تمدنی، خواهان توسعه روابط کشاورزی با کشورهای آسیای جنوبی هستیم.
دستیار وزیر امور خارجه در ادامه موضوع تامین و تسهیل کالاهای اساسی را مهم برشمرد و تاکید کرد: کشورهای این منطقه میتوانند بیش از این در این زمینه با ما کار کنند و تاکنون ما شاهد سرعت عمل خوب وزیر جهاد کشاورزی و همکاران این وزارتخانه در این زمینه بودهایم.
در این دیدار همچنین بر برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی با افغانستان و دومین دور از فعالیت کمیتههای مشترک همکاریهای کشاورزی با کشورهای هندوستان و پاکستان در سال جاری تاکید و مقرر شد موضوع صادرات واکسن، سرمهای دامی و انسانی و آفتکشهای کشاورزی از ایران به کشورهای آسیای جنوبی نیز دنبال شود.
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