به گزارش خبرنگار مهر، در کنار شیوه‌های سنتی مصرف مواد مخدر، شکل‌های جدیدی از مواد روان‌گردان در قالب خوراکی وارد برخی مهمانی‌ها و دورهمی‌های شبانه شده‌اند؛ خوراکی‌هایی که ممکن است در ظاهر بی‌خطر به نظر برسند، اما به دلیل داشتن ترکیبات توهم‌زا، سلامت جسم و روان مصرف‌کنندگان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان را تهدید می‌کنند. یکی از این موارد «کیک گل» است که با استفاده از ماری‌جوانا تهیه می‌شود و مصرف آن می‌تواند پیامدهای روانی و رفتاری متعددی به همراه داشته باشد.

در همین رابطه، سرهنگ ابراهیم مختاری، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح ترکیبات کیک گل و عوارض مصرف آن، نسبت به گرایش جوانان به این نوع خوراکی‌های حاوی مواد روان‌گردان هشدار داد.

مختاری با اشاره به رواج مصرف برخی خوراکی‌های حاوی مواد روان‌گردان در مهمانی‌ها و دورهمی‌های شبانه اظهار کرد: کیک گل نوعی خوراکی است که با مواد حاوی ماری‌جوانا یا گل تهیه می‌شود و دارای ماده مؤثره تتراهیدروکانابینول (THC) است.

وی افزود: این ماده پس از مصرف خوراکی و جذب از طریق دستگاه گوارش، آثار روان‌گردانی و توهم‌زایی خود را با تأخیر بیشتری نسبت به مصرف تدخینی یا ویپ نشان می‌دهد. میزان و شدت این آثار نیز متغیر است و در برخی موارد می‌تواند خطرناک‌تر از مصرف مستقیم باشد.

مختاری با تشریح آثار کوتاه‌مدت مصرف کیک گل بیان کرد: تغییر حالات روحی، روانی و ذهنی، اختلال در تمرکز و حافظه، تغییر در ادراک، اختلال در درک زمان و محیط و همچنین کاهش قدرت قضاوت از جمله پیامدهای کوتاه‌مدت مصرف این ماده است.

وی ادامه داد: در بلندمدت نیز احتمال بروز اضطراب، پارانویا، ترس، سردرگمی و احساس از دست دادن کنترل وجود دارد.

تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به مصرف کیک گل در مهمانی‌های شبانه و پارتی‌ها تصریح کرد: با توجه به آثار اعتیادآور و توهم‌زای این ماده و آگاهی ناکافی جوانان درباره پیامدهای آن، همچنین تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی، متأسفانه مصرف این ماده خطرناک در میان جوانان، به‌ویژه در محیط‌های آموزشی، مشاهده می‌شود.

مختاری با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی و پیشگیری گفت: کیک گل حاوی ترکیباتی است که می‌تواند عملکرد ادراکی و روانی فرد را تغییر دهد؛ بنابراین آگاهی از آثار و خطرات آن، به‌خصوص برای نوجوانان و جوانان، اهمیت زیادی دارد.

وی آموزش صحیح، پیشگیری و مراجعه به متخصصان سلامت روان در صورت بروز مشکلات روحی را از راهکارهای کاهش آسیب‌های مرتبط با مواد روان‌گردان دانست.

لزوم مراجعه به متخصص برای ترک مصرف

این مقام انتظامی درباره روند ترک مصرف این ماده نیز اظهار کرد: ترک مصرف آن به برنامه‌ریزی دقیق و اصولی نیاز دارد و مشاوره با متخصصان حوزه اعتیاد، دریافت خدمات درمانی و روان‌درمانی و بهره‌مندی از حمایت خانواده و اجتماع در این مسیر اهمیت دارد.

وی در پایان توصیه کرد: افراد از هرگونه مصرف یا آزمایش این ماده خودداری کنند و در صورت وابستگی یا مواجهه با عوارض آن، به مراکز تخصصی درمان اعتیاد یا پزشک مراجعه کنند؛ چراکه اقدام خودسرانه برای ترک می‌تواند خطرناک باشد.