به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین امیدی ظهر پنجشنبه د رگفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر ورود محموله مواد مخدر به استان و انتقال آن به شهرستان‌های تابعه، موضوع با بهره‌گیری از ظرفیت امنیت محله‌محور در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی مخفیگاه‌ها و محل‌های دپوی مواد مخدر شدند و در جریان سه مرحله عملیات، از این محل‌ها ۳۲ کیلوگرم تریاک و چهار کیلوگرم هروئین کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی با اشاره به دستگیری پنج نفر در این عملیات، خاطرنشان کرد: در این رابطه سه دستگاه خودرو نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ امیدی در پایان تأکید کرد: پلیس به‌صورت شبانه‌روزی با رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، فعالیت مجرمان را زیر نظر دارد و برخورد با سوداگران مرگ و سپردن آنان به دست قانون با جدیت ادامه خواهد داشت.