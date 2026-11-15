به گزارش خبرنگار مهر، آزمون جذب مترجمان رسمی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵ در دو مرحله کتبی و مصاحبه و با استناد به مقررات «ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶» با اصلاحات و الحاقات بعدی» و آیین نامه اجرایی مربوط به آن در روز پنجشنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

ثبت نام در این آزمون به صورت اینترنتی از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://sanjesh.org آغاز شده است و مهلت ثبت نام جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ پایان می یابد.

ضرورت دارد که همه متقاضیان در مهلت درنظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط آزمون و فراهم کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند.

الف) شرایط متقاضیان:

۱. داشتن حداقل ۲۵ سال سن تا آخرین روز ثبت نام؛

۲. نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری؛

۳. عدم اشتهار به فساد اخلاقی عقیدتی؛

۴. عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

۵. عدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی؛

۶. مورد وثوق و اعتماد بودن؛

۷. دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم برای آقایان.

ب) مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام اینترنتی:

۱) پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو میلیون تومان) به صورت الکترونیکی از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور .

۲) تکمیل تقاضانامه الکترونیکی؛

۳) مشخصات فایل عکس پرسنلی: متقاضی باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر آماده کرده و از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی ارسال کند.

- عکس ۴ * ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)؛

- تصویر عکس فقط باید با فرمت JPG باشد؛

- اندازه عکس باید حداکثر۴۰۰* ۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ * ۲۰۰ پیکسل باشد؛

- تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛

- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد؛

- حاشیه های زاید عکس باید حذف شده باشد؛

- حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد؛

نکته ۱- تهیه تصویر از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نیست و متقاضیان لازم است از اصل عکس استفاده کنند.

نکته ۲ - عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد؛

نکته ۳ - در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می شود.

توجه: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های قبلی در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان، که این موضوع اکثراً برای متقاضیانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود رخ داده است؛ تأکید می شود علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت کنید تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما الصاق نشود. در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

پ) تاریخ و نحوه ثبت نام:

همه متقاضیان ثبت نام در آزمون جذب مترجم رسمی در صورت داشتن شرایط مندرج در بند «الف» اطلاعیه، مدارک خوا سته شده در بند «ب» را تهیه کرده و در مهلت مقرر ۲۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند.

در پایان ثبت نام به هر یک از متقاضیان کد رهگیری ارائه خواهد شد که متقاضیان لازم است تا پایان تمامی مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری کنند. ضمناً یادآور می شود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی است و صرفاً از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.

ت) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۵ برای مشاهده و پرینت بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرارخواهد گرفت. آزمون در روز پنجشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۵ منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

ساعت شروع برگزاری آزمون و محل برگزاری آزمون در هنگام پرینت کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تأیید اطلاعات ارسالی نیست و مدارک متقاضیان بعد از آزمون بررسی خواهد شد.

ث) مشخصات آزمون:

آزمون شامل دو مرحله کتبی و مصاحبه است. از قبول شدگان مرحله کتبی برای مصاحبه دعوت می شود.

مرحله کتبی شامل دو آزمون عمومی و تخصصی است. آزمون عمومی به صورت تستی و آزمون تخصصی به صورت تشریحی و هر دو آزمون هم زمان در یک نوبت انجام می شود. حدنصاب نمره برای هر یک از این دو آزمون کسب نمره ۵۰ از ۱۰۰ است.

فقط شرکت کنندگانی که حدنصاب نمره ۵۰ را در آزمون تستی کسب کنند، اوراق تشریحی آنان تصحیح می شود. همه متقاضیانی که حدنصاب نمره ۵۰ را در هر دو آزمون مرحله کتبی کسب کنند برای مرحله مصاحبه دعوت می شوند. کسب حدنصاب در مرحله تشریحی، به معنای قبولی نهایی متقاضی نیست.

توجه ۱: استفاده از فرهنگ لغت (Dictionary) در آزمون تخصصی (تشریحی) مرحله کتبی مجاز است.

توجه ۲: آزمون عمومی مرحله کتبی در سطح تافل در زبان انگلیسی و هم سطح آن در سایر زبان ها خواهد بود و بخش تخصصی شامل مواد یا متن های حقوقی (حقوق داخلی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق ثبت، آرای دادگاه ها، وکالت نامه ها، بنچاق ها و ا سناد مشابه)، اقتصادی (وکالت نامه ها، شرکت نامه ها، قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، پیمان نامه ها، مصوبات شرکت ها، اساسنامه شرکت ها و اظهارنامه های مالیاتی)، بازرگانی، پزشکی، فنی، قراردادها و ... است.

برای شرکت کنندگان در مرحله مصاحبه، نمره کل براساس میانگین وزنی «نمره آزمون تستی» و «نمره آزمون تشریحی» و «نمره مصاحبه» محاسبه می شود.

حدنصاب نمره کل برای قبولی نهایی در آزمون مترجمان رسمی سراسر کشور با توجه به زبان و استان انتخابی به شرح جدول منتشر شده در اطلاعیه است.

پذیرفته شدگان نهایی برای کارآموزی معرفی خواهند شد.

شرکت مترجمان رسمی در این آزمون برای اخذ پروانه مترجمی رسمی زبان دیگر بلامانع است؛

ثبت نام از متقاضیان در زبان های ذیل انجام می شود و شایان ذکر است در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کننده، آزمون در رشته زبان های خاص برگزار نخواهد شد.

فهرست زبان های مورد نیاز در آزمون مترجمان رسمی سراسر کشور

۱. انگلیسی (کد ۱۰۴)

۲. فرانسوی (کد ۱۱۲)

۳. آلمانی (کد ۱۰۳)

۴. عربی (کد ۱۱۱)

۵. روسی (کد ۱۰۹)

۶. ترکی آذربایجانی (کد ۱۰۶)

۷. ترکی استانبولی (کد ۱۰۷)

۸. کره ای (کد ۱۱۴)

۹. کردی (کد ۱۱۳)

۱۰. ایتالیایی (کد ۱۰۵)

۱۱. اسپانیایی (کد ۱۰۲)

۱۲. چینی (کد ۱۰۸)

۱۳. ژاپنی (کد ۱۱۰)

۱۴. اردو (کد ۱۰۱)

۱۵. ارمنی (کد ۱۱۵)