به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام در آزمون انتخاب مترجم رسمی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ منحصراً به صورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی:www.sanjesh.org از امروز شنبه ۵ خرداد آغاز شده است و متقاضیان تا شنبه ۱۲ خرداد فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

ضرورت دارد متقاضیان در مهلت اعلام شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام، نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

الف) شرایط متقاضیان:

داشتن حداقل ۲۵ سال سن؛ (ملاک محاسبه سن اولین روز ثبت‌نام است.)

نداشتن پیشینه موثر کیفری؛

عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

عدم اشتهار به فساد اخلاقی و عقیدتی؛

عدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی؛

دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم برای آقایان.

ب) مدارک موردنیاز در زمان ثبت‌نام اینترنتی:

۱- تکمیل تقاضانامه الکترونیکی؛

۲- پرداخت هزینه ثبت‌نام به مبلغ ۷ میلیون ریال (هفتصد هزار تومان) به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی سنجش؛

۳- فایل عکس: داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن کرده و فایل آن را از طریق برنامه ثبت‌نام اینترنتی ارسال کند.

۱-۳- عکس ۴ * ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)؛

۲-۳- عکس اسکن شده فقط باید در قالب JPG باشد؛

۳-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر۴۰۰ * ۳۰۰ پیکسل و حداقل۳۰۰ * ۲۰۰ پیکسل باشد؛

۴-۳- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛

۵-۳- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد؛

۶-۳- حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد؛

۷-۳- حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد؛

تبصره ۱- اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ....) قابل قبول نیست و داوطلبان لازم است از اصل عکس مطابق توضیحات فوق اقدام کنند؛

تبصره ۲- عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد؛

تبصره ۳- در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت‌نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌شود.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون های قبلی در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت‌نام آنان توسط دیگران انجام می شود رخ داده است؛ تاکید می شود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت کند تا به اشتباه عکس داوطلب دیگری به جای عکس داوطلب الصاق نشود. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

پ) تاریخ و نحوه ثبت‌نام:

کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در آزمون انتخاب مترجم رسمی در صورت داشتن شرایط مندرج در بند (الف) این اطلاعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند (ب) می توانند از امروز شنبه ۵ خرداد تا شنبه ۱۲ خرداد با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش به نشانی: www.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

در پایان ثبت‌نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری کنند. ضمناً یادآور می شود ثبت‌نام منحصراً به صورت الکترونیکی بوده و داوطلبان لازم است از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

ت) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

۱- کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه به‌تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه به‌تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

۲- ساعت شروع برگزاری آزمون و محل برگزاری آزمون در هنگام پرینت کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی نیست و مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسی خواهد شد.

تذکرات مهم:

۱- آزمون شامل دو مرحله (کتبی و مصاحبه) است. مرحله کتبی، شامل دو بخش عمومی (تستی) و تخصصی (تشریحی) است. بخش عمومی مانند امتحان های تافل، آیلتس، دالف، تومر و ... ، و بخش تخصصی شامل ترجمه متون حقوقی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت و ... خواهد بود.

۲- در مرحله کتبی، آزمون عمومی به صورت تستی و آزمون تخصصی به صورت تشریحی و هر دو آزمون هم‌زمان در یک نوبت انجام می شود. لازم به ذکر است، فقط شرکت‌کنندگانی که حد نصاب تعیین شده را در آزمون تستی کسب کنند، اوراق تشریحی آنان تصحیح می شود. همچنین، افرادی به مرحله مصاحبه معرفی خواهند شد که حدنصاب لازم را در آزمون تشریحی کسب کنند. کسب حدنصاب در مرحله تشریحی، به معنای قبولی داوطلب نیست و از دارندگان حدنصاب بخش آزمون تشریحی، برای مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد.

۳- معرفی افراد جهت انجام کارآموزی براساس بالاترین نمره مصاحبه انجام خواهد شد.

۴- همراه داشتن فرهنگ لغت (Dictionary) در جلسه آزمون مجاز است، ولی استفاده از آن فقط در آزمون تخصصی (تشریحی) بلامانع است.

۵- شرکت مترجمان رسمی برای اخذ پروانه مترجمی رسمی زبان دیگر بلامانع است.

۶- ثبت‌نام از داوطلبان در زبان‌های ذیل انجام می‎شود و لازم به تاکید است آزمون در رشته زبان های خاص در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کننده، برگزار نخواهد شد.