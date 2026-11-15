به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور طی عملیاتی گسترده، تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های بندری و ریلی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، در این حملات همچنین شناورهای دریایی مشارکت‌کننده در پشتیبانی از نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفتند.

این وزارتخانه افزود که نیروهای روسیه یک پست برق در استان ریونه اوکراین را منهدم کردند که در تأمین برق مراکز پشتیبانی تجهیزات نظامی ارتش اوکراین نقش داشت.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۵۳۳ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف این کشور رهگیری و منهدم کردند.