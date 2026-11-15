به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در نشست با نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری تأمین اعتبار و اجرای اقدامات ایمنی در بخش‌های تکمیل‌شده محور تویسرکان - کنگاور خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه با اولویت‌بندی تکمیل قطعات دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر و پیگیری تأمین اعتبار بخش‌های باقی‌مانده مسیر دنبال می‌شود.

وی با تشریح آخرین وضعیت اجرایی این محور افزود: ۳۲ کیلومتر از این پروژه در محدوده استان همدان قرار دارد که تاکنون ۱۹ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی قطعات باقی‌مانده نیز بر اساس اولویت‌بندی در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۵ درصدی یکی از قطعات پنج‌کیلومتری این محور اظهار کرد: اجرای اقدامات تکمیلی این محدوده، از جمله نصب نیوجرسی، از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در حال پیگیری است.

بازوند با بیان اینکه تأمین اعتبار و پشتیبانی مالی بخش‌های باقی‌مانده، مهم‌ترین موضوع پیش‌روی این پروژه است، تصریح کرد: تکمیل این مسیر نیازمند مساعدت‌های ملی و استانی است.

براساس اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، وی با تأکید بر ضرورت تخصیص اعتبار مورد نیاز پروژه گفت: در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز، مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه انجام شده و این موضوع در جریان مذاکره با رئیس این سازمان نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع مالی پروژه تصریح کرد: استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین منابع مالی این طرح، نیازمند فراهم‌سازی مقدمات و اهتمام مسئولان استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.

بازوند در پایان خاطرنشان کرد: هدف این است که با تعیین تکلیف منابع مالی و تکمیل اقدامات باقی‌مانده، روند اجرای قطعات در دست احداث محور تویسرکان - کنگاور با انسجام بیشتری دنبال شود و بخش‌های باقی‌مانده این مسیر به بهره‌برداری برسد.