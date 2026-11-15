به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و فلسطین روز گذشته (شنبه ۲۳ آبان) در شهر بصره عراق به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان امیر قلعه نویی در تیم ایران به پایان رسید.

رامی حماده دروازه بان تیم ملی فلسطین در گفتگو با رسانه «معرض الکره» عراق پس از شکست تیم ملی فوتبال فلسطین مقابل ایران، درباره عملکرد تیمش در این مسابقه اظهار داشت: ابتدا خدا را شکر می‌کنم و به هم‌تیمی‌هایم افتخار می‌کنم. آنها عملکرد بسیار بزرگی داشتند. در نیمه نخست نیز بازی بسیار خوبی ارائه کردیم، اما پس از اخراج بازیکن‌ مان شرایط تغییر کرد.

وی افزود: شما مقابل تیمی بازی می‌کنید که سطح بسیار بالایی دارد و ما نیز از نظر تعداد بازیکنان با کمبودهای زیادی مواجه بودیم. تعدادی از بازیکنان مصدوم بودند و حتی برخی از نفراتی که در زمین حضور داشتند با وجود بیماری و مشکلاتی مانند ویروس، دل‌درد و سردرد بازی کردند. با وجود تمام این مسائل، بازیکنانم با تمام توان در زمین حاضر شدند و عملکرد قابل‌توجهی داشتند.

دروازه‌بان تیم ملی فلسطین ادامه داد: وقتی مقابل تیمی با کیفیت فنی بالای ایران مرتکب اشتباه می‌شوید و یک بازیکن خود را از دست می‌دهید، طبیعتا کار بسیار دشوارتر می‌شود. بازیکنان ما تا پیش از آن تلاش می‌کردند جریان بازی را در اختیار بگیرند، می‌دویدند و هر آنچه در توان داشتند ارائه می‌کردند، اما بازی با ۱۰ نفر مقابل تیمی مانند ایران بسیار سخت است. تیم حریف نیز توانست از این شرایط به نفع خود استفاده کند.

حماده در ارزیابی سطح فنی این مسابقات نیز گفت: قطعا حضور در چنین تورنمنتی و بازی مقابل تیمی در سطح ایران برای ما مفید است. تقابل با تیم‌های قدرتمند باعث می‌شود از نظر ریتم بازی پیشرفت کنیم، تجربه بیشتری به دست بیاوریم و از نظر فوتبالی پخته‌تر شویم. همچنین یاد می‌گیریم چگونه با چنین مسابقاتی برخورد کنیم و خودمان را برای رقابت‌های آینده آماده سازیم.

وی در ادامه درباره صحنه اخراج بازیکن فلسطین و اعتراضش به داور مسابقه توضیح داد: من به کارت قرمز اعتراض نداشتم و مشکلی با آن نداشتم. اعتراض من به نحوه برخورد کمک‌داور بود که با لحن مناسبی با من صحبت نکرد. من هم به او گفتم که خودم در اینجا حضور دارم و بازیکنی هستم که برای گفتگو و توضیح دادن به سمتش آمده‌ام. بنابراین نباید طوری با من رفتار کند که انگار زیردست او هستم.

دروازه‌بان فلسطین خاطرنشان کرد: من فقط از او گلایه کردم و به نظرم برخوردش محترمانه نبود. در نهایت ما برادر هستیم و دو ملت هیچ مشکلی با یکدیگر ندارند. به او گفتم که ما مهمان هستیم و انتظار چنین رفتاری را نداشتم. تاکید می‌کنم که اعتراض من به کارت قرمز نبود و از نظر من مشکلی در اعلام اخراج وجود نداشت مسئله فقط نحوه صحبت کردن کمک‌داور با من بود.