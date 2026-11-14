به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی جاری، امروز شنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه بین‌المللی بصره به مصاف تیم ملی فلسطین خواهد رفت.

دو تیم تاکنون در هفت مسابقه مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل آن چهار پیروزی برای ایران و سه تساوی بوده است. نکته قابل توجه اینکه تیم ملی فلسطین تاکنون موفق به شکست ایران نشده و در هیچ‌ یک از دیدارهای گذشته برابر ملی‌پوشان کشورمان به پیروزی نرسیده است.

در آستانه این مسابقه، کسری طاهری و امیرحسین فارسی دو بازیکن جوان تیم ملی فوتبال ایران به دلیل مصدومیت دو دیدار پیش‌روی ملی‌پوشان را از دست داده‌اند. همچنین فهرست نفرات دعوت‌شده از سوی امیر قلعه‌نویی برای فیفادی جاری نسبت به اردوهای گذشته با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است به‌طوری‌ که سرمربی تیم ملی میانگین سنی بازیکنان را بیش از سه سال کاهش داده و رویکرد جوان‌گرایی را در دستور کار قرار داده است.

در سوی مقابل، تیم ملی فلسطین نیز با شرایطی مشابه و تغییرات نسلی روبه‌رو است. از میان ۲۷ بازیکنی که در آخرین پنجره بازی‌های ملی به اردوی این تیم دعوت شده بودند، تنها هشت بازیکن سابقه حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ را داشتند. بر همین اساس انتظار می‌رود فهرست نهایی فلسطین برای دیدار با ایران نیز با همین رویکرد جوان‌گرایی و تغییر نسل همراه باشد.

تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی به مصاف فلسطین می رود که آخرین باری که با امیر قلعه نویی به پیروزی رسیده است مربوط به بازی روز ۱۴ خرداد سال جاری با تیم ملی مالی بود. بعد از آن شاگردان امیر قلعه نویی نتوانسته بودند حریفان خود را شکست دهند.

تیم ملی فوتبال ایران پس از مصاف با فلسطین در دومین دیدار تدارکاتی خود در این فیفادی، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان برابر تیم ملی عراق قرار خواهد گرفت.