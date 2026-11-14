به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال فلسطین در حالی امروز شنبه ۲۳ آبان باید رو در روی تیم ملی فوتبال ایران قرار گیرد که نسبت به گذشته لیست بازیکنان این تیم با تغییرات زیادی مواجه شده است.

اتحادیه فوتبال فلسطین پنجشنبه‌ شب اعلام کرده بود که «حامد حمدان» دعوت ایهاب ابوجزر سرمربی این تیم برای حضور در اردوی ماه نوامبر را به دلایلی غیرقابل‌قبول نپذیرفته است.

این بازیکن در واکنش به اظهارات فدراسیون فوتبال فلسطین بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن نوشت: افتخار بزرگی برای من است که پیراهن تیم ملی کشورم را بر تن کنم، نام وطنم را سربلند سازم و پرچم آن را با افتخار بر سینه داشته باشم. حضور در تیم ملی همواره رویایی بوده که برای تحقق آن تلاش کرده‌ام.

او ادامه داد: همه می‌دانند که در گذشته برای پوشیدن پیراهن تیم ملی فلسطین از بسیاری از مسائل شخصی خود گذشتم. این تصمیم کاملا با اراده خودم و از روی عشق و تعلق خاطر به کشورم گرفته شد. بنابراین چگونه ممکن است امروز به دلایل غیرقابل‌ قبول از حضور در تیم ملی خودداری کنم آن‌گونه که برخی تلاش می‌کنند موضوع را جلوه دهند؟

حمدان تاکید کرد: تصمیم من برای نپیوستن به اردوی اخیر به دلایل واهی یا غیرقابل‌قبول نبود. همه از موضع و دلایل واقعی من آگاه هستند. این دلایل روشن، صریح و منطقی است و به اصول و کرامتی مربوط می‌شود که نمی‌توان درباره آن‌ها مصالحه کرد یا اجازه داد خدشه‌ای به آن‌ها وارد شود.

این بازیکن افزود: این‌ها اصولی هستند که ما به‌عنوان ملت فلسطین به آن‌ها افتخار می‌کنیم ملتی که اجازه نمی‌دهد کرامتش نادیده گرفته شود یا به ارزش‌هایش بی‌احترامی شود. عشق من به فلسطین نیز موضوعی نیست که کسی بتواند درباره آن تردید ایجاد کند یا آن را زیر سؤال ببرد.

او همچنین گفت: برای همه شما احترام و محبت قائلم، اما هرگونه تلاش برای تخریب وجهه من یا تحریف واقعیت موضعم را نمی‌پذیرم.

لازم به ذکر است که فدراسیون فوتبال فلسطین هم‌زمان با اعلام فهرست نهایی این تیم در بیانیه‌ای دلایل غیبت تعدادی از بازیکنان را تشریح کرد. بر اساس این بیانیه امیلیو صبا، آدم احمد، آدم قاید، علاءالدین حسن، هادی دکور، وجدی نبهان و عُدی خروب به دلیل مصدومیت نتوانستند در این اردو حضور پیدا کنند.

همچنین کادر فنی برای جبران غیبت این بازیکنان با احمد طه، ایهم شحاده، زکریا ابوحذبه، یانیس زیدان، عمر فرج و فیلیپه مصری تماس گرفت اما این نفرات به دلیل تعهدات باشگاهی یا مسائل شخصی امکان همراهی تیم ملی را نداشتند.

در این میان، فدراسیون فوتبال فلسطین درباره حامد حمدان نیز اعلام کرد که این بازیکن در آخرین لحظات به اردوی تیم ملی ملحق نشده و توضیح قانع‌کننده‌ای در این خصوص ارائه نکرده است.

تیم های ملی فوتبال ایران و فلسطین امروز شنبه ۲۳ آبان و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق به مصاف هم می روند.