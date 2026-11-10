به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال فلسطین شامگاه دوشنبه ۱۸ آبان وارد استان بصره عراق شد تا خود را برای حضور در تورنمنت بین‌المللی دوستانه چهارجانبه آماده کند. این مسابقات در ورزشگاه بین‌المللی بصره و با حضور تیم‌های ملی عراق، ایران، لبنان و فلسطین برگزار خواهد شد.

رسانه «المعلومه» عراق نوشت: کاروان تیم ملی فلسطین با ورود به شهر بصره نخستین تیمی بود که برای شرکت در این رقابت‌ها وارد استان میزبان شد تا تمرینات خود را برای حضور در مسابقات آغاز کند.

تیم ملی فلسطین در این تورنمنت دو دیدار برگزار خواهد کرد. این تیم روز شنبه ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) به مصاف تیم ملی فوتبال ایران می‌رود و در آخرین مسابقه خود نیز روز سه‌شنبه ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) مقابل تیم ملی لبنان قرار خواهد گرفت.

حضور فلسطین در این رقابت‌ها در راستای آماده‌سازی برای مسابقات بین‌المللی پیش‌رو انجام می‌شود و کادر فنی این تیم قصد دارد از دو دیدار دوستانه پیش رو برای افزایش آمادگی بازیکنان و ارزیابی شرایط فنی و بدنی آنها استفاده کند.