به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه نمایشگاه کتاب کهگیلویه و بویراحمد همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، با عرضه ۱۸ هزار عنوان و بیش از ۴۰ هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف و تخفیف ۵۰ درصدی آغاز به کار کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمددر آیین آغاز برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی، از حضور استاندار، مسئولان استانی، اصحاب رسانه و فعالان حوزه فرهنگ و اندیشه قدردانی کرد و گفت: در این نمایشگاه ۱۸ هزار عنوان کتاب در موضوعات متنوعی همچون فرهنگ، تاریخ، روان‌شناسی، ادبیات، کودک و نوجوان و سایر حوزه‌ها عرضه شده است.

امین درخشان افزود: بیش از ۴۰ هزار جلد کتاب در این نمایشگاه موجود است و با توجه به استقبال مردم، کتاب‌های مورد نیاز مجدداً تأمین و به مجموعه نمایشگاه اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت مناسبی در حوزه کتاب و کتابخوانی برخوردار است، تصریح کرد: این استان در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور، کتاب‌خوانان حرفه‌ای و علاقه‌مندان جدی به حوزه مطالعه دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: نمایشگاه کتاب به مدت حدود یک ماه دایر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از صبح تا پایان شب از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی با اشاره به تخفیف در نظر گرفته شده برای خریداران بیان کرد: کتاب‌های این نمایشگاه با ۵۰ درصد تخفیف عرضه می‌شوند و فرصتی مناسب برای دسترسی علاقه‌مندان به منابع متنوع مطالعاتی فراهم شده است.

درخشان در پایان ضمن قدردانی از همراهی استاندار و سایر مسئولان در برنامه‌های هفته کتاب، از حضور اصحاب رسانه، نویسندگان، اندیشمندان و اهالی فرهنگ و قلم در این رویداد فرهنگی تشکر کرد.