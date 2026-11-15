به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه دوسالانه کتاب استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: توسعه پایدار بیش از آنکه در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نمود پیدا کند، در اندیشه و آگاهی انسان‌ها شکل می‌گیرد و بدون سرمایه انسانی آگاه و فرهیخته، دستیابی به توسعه واقعی امکان‌پذیر نیست.

وی کتاب را حافظه تاریخی ملت‌ها و مخزن تجربه بشری دانست و افزود: کتابخوانی موجب تقویت قدرت تحلیل، تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌شود و زمینه مواجهه منطقی‌تر با مسائل و چالش‌های جامعه را فراهم می‌کند.

افزایش سرانه مطالعه از الزامات توسعه است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ارتباط سرانه مطالعه و شاخص‌های توسعه گفت: میزان زمانی که مردم به مطالعه اختصاص می‌دهند، یکی از شاخص‌های توسعه جوامع است و افزایش سرانه مطالعه می‌تواند به شتاب‌بخشی روند توسعه کمک کند.

رحمانی افزود: برای دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باید ترویج فرهنگ مطالعه و دسترسی عادلانه مردم به کتاب و منابع دانایی در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به شعار امسال هفته کتاب با عنوان «با کتاب گفتگو کنیم»، بر ضرورت گسترش فرهنگ مطالعه در خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها تأکید کرد.

حمایت از نویسندگان با خرید آثار بومی

رحمانی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از نویسندگان و مؤلفان استان گفت: حمایت از فعالان حوزه کتاب نباید به برگزاری مراسم و اهدای لوح تقدیر محدود شود، بلکه باید زمینه تولید، انتشار، توزیع و معرفی آثار آنان فراهم شود.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست خرید آثار منتشرشده نویسندگان استان را در اولویت قرار دهند و افزود: حمایت از ناشران بومی، برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب، تقویت ارتباط نویسندگان با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای معرفی آثار باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: نویسندگان در حوزه‌های تاریخ، فرهنگ، ادبیات، آیین‌ها، میراث فرهنگی، دفاع مقدس، مسائل اجتماعی و ظرفیت‌های اقتصادی استان آثار ارزشمندی تولید می‌کنند که باید برای ثبت و انتقال این داشته‌ها به نسل‌های آینده از آنها حمایت شود.

تکمیل تالار مرکزی یاسوج در دستور کار است

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه‌های فرهنگی استان اظهار کرد: توسعه فرهنگی و هنری در کنار اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی از اولویت‌های مدیریت استان است و توسعه متوازن نیازمند تقویت همزمان زیرساخت‌های عمرانی و فرهنگی است.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه تالار مرکزی یاسوج افزود: این پروژه که سال‌ها با توقف و مشکلات اجرایی مواجه بود، با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مدیریت استان در مسیر تکمیل قرار گرفته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تکمیل این مجموعه می‌تواند ظرفیت استان را برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری، رویدادهای ملی و استانی افزایش دهد.

وی همچنین بر لزوم بازسازی و بهسازی فضاهای فرهنگی و هنری و تقویت امکانات سینمایی استان تأکید کرد.

توسعه کتابخانه‌ها و فضاهای مطالعه ضروری است

رحمانی تقویت کتابخانه‌های عمومی، توسعه فضاهای مطالعه، حمایت از ناشران و مؤلفان و افزایش دسترسی مردم به کتاب را از اولویت‌های حوزه فرهنگی استان برشمرد.

وی بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی باید با افزایش فعالیت‌های فرهنگی، حمایت از تولید محتوا و تقویت اقتصاد فرهنگی همراه باشد و صرف احداث ساختمان و ایجاد فضاهای فرهنگی برای تحقق اهداف این حوزه کافی نیست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان افزود: پرورش نسلی اهل مطالعه، پژوهش و نویسندگی از الزامات آینده فرهنگی استان است.

دوسالانه کتاب باید به رویدادی مستمر تبدیل شود

رحمانی در ادامه با اشاره به برگزاری دوسالانه کتاب استان گفت: آثار برگزیده این رویداد بر اساس معیارهای علمی و تخصصی انتخاب شده‌اند و معرفی آثار برتر به معنای نادیده گرفتن تلاش سایر نویسندگان و مؤلفان استان نیست.

وی ابراز امیدواری کرد آیین انتخاب کتاب سال استان به رویدادی مستمر و اثرگذار تبدیل شود و زمینه افزایش کیفیت آثار پژوهشی، تولید کتاب‌های جدید و رونق صنعت نشر را فراهم کند.

گفتنی است آیین اختتامیه دوسالانه کتاب استان کهگیلویه و بویراحمد با معرفی و تجلیل از نویسندگان و مؤلفان برگزیده برگزار شد.