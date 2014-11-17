نمایشگاه کتاب تخصصی دانشجو در دانشگاه یاسوج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش این نمایشگاه صبح دوشنبه با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل امور بانوان استانداری، مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه یاسوج و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

در این آئین مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد مهمترین رویکرد این اداره‌کل را ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان عنوان کرد و گفت: نمایشگاه فرهنگی و اجتماعی کتاب در دانشگاه یاسوج در دو بخش‌های مختلف تخصصی و عمومی با همکاری امور فرهنگی دانشگاه یاسوج راه‌اندازی شده است.

زینب قربانی هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی دانشجویان با تازه‌های نشر و برخی از منابع کتب اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی در موضوعات مختلف دانست و افزود: دانشجویان یکی از گروههای مهم و تاثیرگذار در ترویج فرهنگ کتابخوانی و رشد سرانه مطالعه هستند.

وی همچنین بیان کرد: در این نمایشگاه کرسی آزاد اندیشی با موضوع نقد و بررسی کتاب عاشورا پژوهی نیز با حضور نویسنده کتاب و کارشناسان برگزار می‌شود.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه یاسوج در این مراسم با اشاره به نقشی که کتاب و مطالعه می‌تواند در رشد و تعالی جامعه ایفا کند، گفت: در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی که برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی است، اقدام به برپایی نمایشگاه کتاب با همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد کرده ایم.

مجید باقریان در ادامه افزود: کرسی آزاد اندیشی با موضوع نقد کتاب عاشورا پژوهی با حضور آقای "محمد اسفندیاری" نویسنده کتاب در سالن شهید چمران دانشگاه یاسوج برگزار می‌شود.

باقریان همچنین از تدوین سه قطعه موسیقی با موضوع عاشورای حسینی در دانشگاه یاسوج خبر داد و بیان داشت: این آثار در راستای ترویج فرهنگ عاشورا انجام شده که بزودی از این اثر هنری رونمایی خواهد شد.

وی بیان کرد: نمایشگاه آثار هنری دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه یاسوج نیز به زودی دایر خواهد شد.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه یاسوج همچنین از رونمایی مستند کوبانی توسط کانون خبر و رسانه دانشگاه یاسوج خبر داد و گفت: این اثر مجموع تحولات و حوادثی که در شهر کوبانی رخ داده را مورد توجه قرار داده است.

دبیر نمایشگاه فرهنگی و اجتماعی کتاب نیز به اهمیت نمایشگاه‌های کتاب در ترویج فرهنگ کتاب اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه در دو بخش تخصصی و عمومی برگزار شد که در بخش تخصصی نمایشگاه کتاب خدماتی از جمله ایران نمایی و دانلود رایگان مقاله انجام می‌گیرد.

محسن جبار‌نژاد افزود: کتب مختص به رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه یاسوج در نمایشگاه کتاب به نمایش گذاشته شده و دانشجویان می‌توانند از این فرصت برای دسترسی به منابع لازم استفاده کنند.

دبیر شورای اطلاع رسانی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد هم در این آئین گفت: نمایشگاه کتاب مختص به هفته کتاب نیست و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد آمادگی لازم را برای برپایی نمایشگاه با موضوعات مختلف همزمان با مناسبت‌های ملی، مذهبی و فرهنگی دارد.

حسین گندمکار از روابط عمومی دستگاه‌های مختلف کهگیلویه و بویراحمد خواست توجه ویژه به اهمیت کتاب و مطالعه در بین کارکنان کنند و گفت: بزودی و به پیشنهاد مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد همایش روابط‌ عمومی‌ها در راستای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین کارکنان ادارات با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار می‌ شود.

گندمکار افزود: در هفته کتاب اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد از کارکنان دستگاه‌های دولتی به صورت رایگان برای عضویت در کتابخانه‌های عمومی ثبت نام به عمل می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه کتاب به مدت یک هفته برای بازدید علاقمندان و دانشجویان در دانشگاه یاسوج برپا است.