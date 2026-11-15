به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پایمردی، مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران، در نشست خبری رویداد «ایران پیشرو» که امروز، ۲۴ آبان‌ماه، در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، گفت: تحول در شهرهای امروز صرفاً به توسعه زیرساخت‌های عمرانی، اجرای پروژه‌های عمرانی و انجام فعالیت‌های پراکنده و جزیره‌ای در حوزه تحقیق و توسعه محدود نمی‌شود.



وی افزود: پیش از پرداختن به رویداد «سیتکس» و جزئیات آن، لازم است به شکل‌گیری این رویداد و چرایی طراحی و اجرای آن اشاره کنم. ما در سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران به‌دنبال ایجاد نظامی منسجم برای حکمرانی فناوری و نوآوری در شهر تهران هستیم؛ نظامی که مسائل شهر را به‌درستی شناسایی کند، از ظرفیت نخبگان و خبرگان بهره بگیرد، فرصت رشد کسب‌وکارهای نوآور را فراهم کند، نیروی انسانی را توانمند سازد و در نهایت فناوری را برای بهبود کیفیت زندگی به‌کار گیرد.



هم‌افزایی برای پاسخ به مسائل شهر



پایمردی با بیان اینکه این تحول به همکاری همه بخش‌های مدیریت شهری، شهرداری تهران و اجزای اکوسیستم فناوری کشور نیاز دارد، اظهار کرد: ما در سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری، خود را متولی این هم‌افزایی می‌دانیم. تلاش می‌کنیم با طراحی چارچوب‌های سیاستی و فراهم‌کردن بسترهای نهادی و اجرایی، این هم‌افزایی را محقق کنیم و به اهداف خود در توسعه اکوسیستم فناوری کشور و پاسخ‌گویی به مسائل و چالش‌های شهر تهران برسیم.



وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که آینده تهران را باید امروز طراحی کرد و از همین امروز برای ساختن آن اندیشید و تلاش کرد. پیام اصلی ما در این رویداد روشن است: تهران نباید صرفاً مصرف‌کننده فناوری باشد، بلکه باید بستری برای توسعه، تجاری‌سازی، آزمایش و رشد فناوری‌های نوین در بستر شهر تهران فراهم کند. به همین دلیل، معتقدیم باید از امروز برای «تهران پیشرو» و «ایران قوی» برنامه‌ریزی کنیم و همه زیرساخت‌ها و ابزارهای حاکمیتی شهر تهران را به‌کار بگیریم تا هویت شهری فناور، نوآور و کارآفرین شکل بگیرد.



مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه این رویکرد فقط به استفاده از فناوری‌های نوین برای حل مسائل شهر محدود نیست، گفت: این مسیر، تغییر در شیوه حکمرانی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهر تهران را نیز در بر می‌گیرد. تلاش ما در سازمان این است که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را به‌روز کنیم و این تحول را در شهر تهران رقم بزنیم.



وی افزود: در شهرداری تهران و سازمان فناوری‌های نوین به‌دنبال عبور از نگاه صرفاً ابزاری به فناوری هستیم؛ یعنی می‌خواهیم از به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای پاسخ به نیازهای موجود، به سمت توسعه فناوری به‌عنوان پیشران توسعه شهر تهران حرکت کنیم.

حرکت از رویکرد جزیره‌ای به نظامی منسجم



پایمردی با اشاره به اهمیت علم و فناوری در جایگاه ایران گفت: رهبر شهید و رهبر معظم بر این موضوع تأکید کرده‌اند که «ایران قوی بر پایه اقتدار علمی و فناوری استوار است» و این محور، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های نقش‌آفرینی ایران در معادلات و نظم جدید جهانی است.



او ادامه داد: در سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری تلاش کرده‌ایم این رویکرد را از سطح شعار به سمت بسته‌ها و چارچوب‌های سیاستی و اجرایی منسجم سوق دهیم؛ همچنین می‌خواهیم اداره جزیره‌ای شهر و توسعه جزیره‌ای فناوری را به نظامی منسجم برای توسعه فناوری و اکوسیستمی پایدار برای نوآوری شهری تبدیل کنیم.



وی با اشاره به مأموریت سازمان گفت: شعار آقای دکتر زاکانی، که به‌صورت دقیق و راهبردی به ما ابلاغ شده، حرکت به‌سمت تهران با هویت شهری فناور، نوآور و کارآفرین است. این موضوع به‌عنوان مأموریت اصلی سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری قرار گرفته است.



دعوت از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان



مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران درباره هدف برگزاری رویداد «ایران پیشرو» اظهار کرد: این رویداد را شکل دادیم تا با صدای بلند اعلام کنیم که ما در سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران، به‌عنوان نماینده شهرداری و شهردار تهران، آماده‌ایم همه زیرساخت‌ها و ابزارهای حاکمیتی خود را در اختیار نخبگان، فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های اقتصادی قرار دهیم تا با کمک آن‌ها، شهر تهران را متحول کنیم و هویتی فناورانه و نوآورانه به آن ببخشیم.

پایمردی ادامه داد: می‌خواهیم از ظرفیت قابل‌توجه شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز مهم علمی و فناوری شهر تهران برای حل مسائل شهر استفاده کنیم. بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در شهر تهران مستقر هستند و بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به حل مسائل شهر کمک کند.



وی با بیان اینکه مأموریت سازمان، کمک به شکل‌گیری اکوسیستمی پایدار و نوآور در شهر است، گفت: تلاش می‌کنیم همه اجزا و بازیگران اکوسیستم فناوری را در سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری همگرا و هم‌افزا کنیم. از این طریق می‌توانیم دو مسئله را برطرف کنیم: نخست، دشواری ارتباط شرکت‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیان با شهرداری تهران؛ و دوم، دشواری شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری در یافتن پاسخ نیازهای خود از درون اکوسیستم فناوری کشور. این رویداد آغازی برای برقراری ارتباطی منسجم و پویا میان این بخش‌هاست.



محورهای رویداد «سیتکس»



پایمردی در تشریح محورهای رویداد گفت: در رویداد «سیتکس» چند محور اصلی را هدف‌گذاری کرده‌ایم؛ از جمله حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت یکپارچه انرژی و حل مسئله ناترازی انرژی، اقتصاد چرخشی و چرخه اقتصاد، مدیریت پسماند و حل مسئله پسماند شهری، استفاده از اقتصاد دیجیتال در مدیریت شهری و تأمین پایدار شهری و موضوعاتی از این دست.



وی افزود: تلاش کرده‌ایم اولویت‌ها و مسائل شهری را با شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه نخبگان در میان بگذاریم. همچنین می‌خواهیم نقشه راهی را که در حوزه علم و فناوری برای شهر تهران ترسیم کرده‌ایم، با جامعه نخبگی، خبرگی و فناور کشور در میان بگذاریم و آن را نهایی کنیم. اعتقاد جدی ما این است که تحقق تهران به‌عنوان شهری فناور، نوآور و کارآفرین، به نقشه راهی منسجم برای همه حوزه‌ها نیاز دارد.



تدوین نقشه راه علم و فناوری تهران



مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران گفت: در یک سال و نیم گذشته و از ابتدای حضورمان در سازمان، تدوین نقشه راه علم و فناوری شهر تهران برای همه حوزه‌های مأموریتی شهرداری تهران را به‌عنوان اقدامی راهبردی در اولویت قرار داده‌ایم. این نقشه راه را در رویداد «ایران پیشرو»، یا همان رویداد «سیتکس»، برای مشارکت و اشتراک‌گذاری ارائه می‌کنیم.



وی با اشاره به حضور مردم در رویداد ادامه داد: از مردم شریف شهر تهران دعوت کرده‌ایم و می‌کنیم که در این رویداد شرکت کنند. تلاش کرده‌ایم آینده‌ای را که برای شهر تهران در حوزه‌های مختلف طراحی کرده‌ایم و به‌دنبال تحقق آن هستیم، به مردم ارائه دهیم تا با رویکردها و هدف‌گذاری‌های شهرداری تهران برای حل مسائلشان به شیوه فناورانه و نوآورانه آشنا شوند. شهروندان نیز ببینند که برای ارتقای کیفیت زندگی مردم تهران، چاره‌ای جز به‌کارگیری فناوری‌های نوین در توسعه شهری نداریم. این رویکرد به‌عنوان رویکرد راهبردی شهردار تهران اتخاذ شده است.



پایمردی افزود: در گام نخست، ساختار نهادی، حاکمیتی و بروکراتیک شهرداری اصلاح شد و سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران با تدبیر و درایت شهردار تهران و تلاش دوساله ایشان شکل گرفت. ما در این مجموعه خدمتگزار مردم شریف شهر تهران هستیم و امیدواریم بتوانیم این مأموریت را با هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف شهری، اجزای اکوسیستم شهرداری تهران و مجموعه‌های نخبگی شهر، از جمله دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فناوری، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، به سرانجام برسانیم. تحقق این موضوع بدون کمک اجزای این اکوسیستم امکان‌پذیر نخواهد بود.



میزبانی از بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در رویداد سیتکس



وی درباره شرکت‌کنندگان رویداد گفت: در رویداد «سیتکس»، علاوه بر مجموعه‌های شهرداری که هم‌زمان مسائل و نیازهای خود و آینده مدنظرشان را در حوزه‌های مختلف ارائه می‌کنند، میزبان بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان از بهترین شرکت‌های فعال در حوزه شهری هستیم. همچنین مجموعه‌های توانمند دفاعی کشور در این رویداد حضور دارند تا فناوری‌های دوگانه خود را به‌سمت فناوری‌های شهری سوق دهند و از ظرفیت‌هایی که در حوزه دفاعی به دست آمده است، برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان استفاده شود.



پایمردی اضافه کرد: در این رویداد که ۲۴ تا ۲۹ آبان در برج میلاد تهران برگزار می شود، میزبان نهادها، بخش‌های سرمایه‌گذار و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور نیز هستیم. این مجموعه‌ها هم به‌عنوان حامی، از جمله بانک شهر، و هم به‌عنوان همراه در رویداد حضور دارند و دستاوردهای خود و موضوعاتی را که امکان سرمایه‌گذاری در آن‌ها وجود دارد، ارائه می‌کنند.

رویداد «بذر طلایی» و طرح‌های برگزیده



مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های جانبی گفت: در کنار رویداد «سیتکس»، برنامه‌های جانبی از جمله رویداد «بذر طلایی» را داریم که پیش‌تر نیز درباره آن توضیح داده‌ام. این رویداد، بخش نوجوانانه «سیتکس» است. تلاش کرده‌ایم در کنار محصولات و شرکت‌های دانش‌بنیانی که به مرحله تولید محصول رسیده‌اند، به ظرفیت ارزشمند دانش‌آموزان و دانشجویان به‌عنوان گروه‌های ایده‌پرداز نیز توجه کنیم؛ به همین منظور، رویداد «بذر طلایی» را تعریف کردیم.



وی افزود: مراحل مقدماتی این رویداد برگزار شده است و مراحل پایانی، جمع‌بندی و انتخاب ایده‌ها و تیم‌های برتر در همین سه‌چهار روز برگزاری نمایشگاه انجام می‌شود. همچنین در مراسم اختتامیه، برگزیدگان شرکت‌کننده در رویداد «سیتکس» معرفی خواهند شد.

پایمردی گفت: بیش از هزار شرکت در رویداد «سیتکس» شرکت کردند و طرح‌ها و محصولات خود را به دبیرخانه رویداد فرستادند. از میان این شرکت‌ها، حدود ۲۲۰ محصول و شرکت بر اساس چارچوب‌ها و الزامات اعلام‌شده برای حضور در رویداد تأیید شدند و به مرحله ارزیابی محصول و داوری راه یافتند. برگزیدگان هر یک از حوزه‌ها مشخص شده‌اند و در اختتامیه رویداد معرفی و جوایز آن‌ها اهدا می‌شود.



جوایز و تسهیلات رویداد سیتکس



وی درباره جوایز رویداد توضیح داد: سه حوزه حمل‌ونقل، مالی و فین‌تک، و خدمات شهروندی در رویداد «سیتکس» تعریف شده است. در هر یک از این حوزه‌ها، به نفرات اول سه میلیارد تومان، به نفرات دوم دو میلیارد تومان و به نفرات سوم یک میلیارد تومان جایزه نقدی تعلق می‌گیرد.



مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران افزود: همچنین به نفرات برتر هر حوزه ۱۰ میلیارد تومان، به نفرات دوم هفت میلیارد تومان و به نفرات سوم پنج میلیارد تومان تسهیلات اختصاص می‌دهیم. کمک می‌کنیم محصولات این شرکت‌ها تجاری‌سازی شوند و فرصت پیدا کنند در چرخه حل مسائل شهری و فرایند قرارداد با شهرداری تهران قرار گیرند.