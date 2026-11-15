به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، جلسه شورای عالی سیاستگذاری دومین کنگره شهدای هنرمند روز ۲۳ آبان با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار آزادی مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج، سردار مقواساز معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین، حامدشب‌خیز مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور و جمعی از مسئولان و هنرمندان کشور برگزار شد.

در این جلسه حامد شب‌خیز مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این کنگره، جریان‌سازی فرهنگی در سطح کشور و معرفی شهدای هنرمند به‌عنوان الگوهای اثرگذار برای جامعه هنری است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری ۳۲ اجلاسیه استانی بیان کرد: این اجلاسیه‌ها از اول مهر تا پایان آذر برگزار می‌شوند و در کنار آنها، ۹ اجلاسیه تخصصی نیز از ۱۵ آذر تا پایان دی با محوریت رشته‌ها و عرصه‌های مختلف هنری در نظر گرفته شده است. اجلاسیه‌های تخصصی شهدای عکاس، صنایع‌دستی، شاعر، عرصه فیلم و موسیقی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و خوشنویسی و همچنین شهدای بین‌الملل و جبهه مقاومت از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این کنگره است. اجلاسیه نهایی و مراسم اختتامیه نیز در بهمن برگزار خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و هنری کشور در این رویداد تصریح کرد: این برنامه با همکاری مستقیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و سازمان بسیج هنرمندان اجرا می‌شود و تلاش ما این است که ظرفیت همه نهادهای فرهنگی و هنری برای برگزاری کنگره‌ای در شأن شهدای هنرمند به میدان بیاید.

تولید فیلم و سریال برای شهدا در دستور کار قرار گرفت

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تولید آثار فاخر هنری در حاشیه این کنگره خبر داد و گفت: با توجه به تأکید رهبر شهید بر تولید آثار کم‌شمار اما تأثیرگذار، ارزشی و فاخر، تولید فیلم سینمایی، سمفونی، آثار مکتوب، مینی‌سریال و مستند در دستور کار قرار گرفته است تا ابعاد مختلف زندگی و شخصیت شهدای هنرمند در قالب‌های متنوع هنری به جامعه معرفی شود.

شب‌خیز در پایان ابراز امیدواری کرد که با همراهی و هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و هنری کشور، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به بهترین شکل اجرا شود و دومین کنگره ملی شهدای هنرمند بتواند رویدادی اثرگذار و شایسته جایگاه والای هنرمندان شهید باشد.

ترکیب مفاهیم «شهید» و «هنرمند» مسئولیت‌ها را سنگین‌تر می‌کند

در ادامه، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به جایگاه والای شهادت در فرهنگ ایرانی اظهار کرد: شهادت صرفاً یک ارزش انسانی فراگیر نیست، بلکه در فرهنگ ایرانی از دیرباز و از دوره اسطوره‌ای تا دوران تاریخی و پس از اسلام، به‌عنوان یکی از عناصر بنیادین هویت ملی و فرهنگی ما شناخته شده است.

وی با بیان اینکه ترکیب ۲ مفهوم شهید و هنرمند در عنوان این کنگره، مسئولیت برگزارکنندگان را سنگین‌تر می‌کند، افزود: برگزاری چنین کنگره‌هایی می‌تواند ۲ رویکرد متفاوت داشته باشد؛ نخست نگاهی صرفاً تجلیلی و دوم رویکردی فراتر از تجلیل که به دنبال پایه‌گذاری افق‌های تازه و ایجاد تأثیر ماندگار در جامعه و آینده کشور است. انتخاب رویکرد دوم، طبیعتاً نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دقیق‌تر و دشوارتری خواهد بود.

صالحی یکی از مهم‌ترین اهداف این رویکرد را پیوند دادن شهدا با زندگی روزمره مردم به‌ویژه نسل نوجوان و جوان دانست و تصریح کرد: تنوع شهدای انقلاب اسلامی از نظر سن، جنسیت، خاستگاه اجتماعی و پیشینه زندگی، ظرفیت ارزشمندی برای استخراج پیام‌های تازه و متناسب با نیازهای نسل امروز فراهم کرده است. بدون آنکه به دنبال قدیس‌سازی باشیم، می‌توان از تجربه‌ها و انتخاب‌های آنان درس‌هایی برای زندگی امروز یافت تا جوانان احساس کنند شهدا با جهان زیسته و دغدغه‌های آنان بیگانه نیستند.

شهادت یکی از عناصر مهم قدرت نرم ملی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت قدرت نرم کشور، عنوان کرد: شهادت یکی از عناصر مهم قدرت نرم ملی است و در کنار مؤلفه‌های قدرت سخت، می‌تواند به تقویت روحیه و اقتدار ملی کمک کند. جامعه ایرانی جامعه‌ای صلح‌طلب و اهل گفتگو است، اما در برابر تعرض به عزت و هویت خود تسلیم نمی‌شود و بر اصول و ارزش‌هایش ایستادگی می‌کند؛ از این رو، صیانت و تقویت روحیه ایثار و شهادت، بخشی از مؤلفه‌های قدرت ملی ماست.

وی همچنین شهدا را از مهم‌ترین ظرفیت‌های ایجاد انسجام اجتماعی دانست و گفت: شخصیت شهدا فراتر از مرزبندی‌های جناحی، سیاسی، سلیقه‌ای و حتی برخی تفاوت‌های عقیدتی قرار می‌گیرد و شهدای متعلق به اقلیت‌های مذهبی و مذاهب مختلف اسلامی نیز نشان‌دهنده همین ظرفیت فراگیر هستند. کنگره شهدای هنرمند باید با بهره‌گیری از این ویژگی، به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند و از محدود شدن مخاطبان به حلقه‌های بسته و همفکر جلوگیری کند.

صالحی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه برگزاری دومین کنگره ملی شهدای هنرمند، شرایط کنونی کشور را متفاوت از دوره‌های گذشته دانست و اظهار کرد: امروز با شرایط دشوارتری مواجه هستیم و کیان و آینده ایران عزیز در معرض تهدید قرار دارد؛ بنابراین باید متناسب با این شرایط، ابتکار عمل بیشتری به خرج داد، در برخی حوزه‌ها ریسک‌های لازم را پذیرفت و زمینه مشارکت طیف گسترده‌تری از جامعه، به‌ویژه بخش خاکستری و مخاطبانی را که تاکنون کمتر با این رویدادها ارتباط داشته‌اند، فراهم کرد.

در پایان این جلسه توسط شخص وزیر از پوستر دومین کنگره شهدای هنرمند رونمایی شد و تمامی حضار پوستر را امضا کردند.

از جمله دیگر حاضران در این جلسه، می‌توان به محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما و مجید شاه حسینی رئیس فرهنگستان هنر اشاره کرد.