انتصاب وزیر فرهنگ به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری کنگره شهدای هنرمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، در جلسه‌ای در وزارت ارشاد با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار آزادی رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج، حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور و جمعی از معاونان و مدیران وزارت ارشاد و سازمان بسیج هنرمندان کشور، صالحی به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند معرفی شد.

در این جلسه که با موضوع کنگره شهدای هنرمند برگزار شد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر بزرگداشت یاد و خاطره شهدا تاکید کرد و گفت: هنر می‌تواند زندگی شهدا را برای نسل جوان قابل لمس کند. هنرمندان ما می‌توانند روایتی نو و تازه از شهدای هنرمند خلق کنند و این موضوع که باید با زبان هنر با جامعه گفتگو کرد همواره از مطالبات رهبر شهید از هنرمندان بوده است.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور نیز در این نشست با اشاره به اقداماتی که تاکنون در جهت آماده‌سازی کنگره شهدای هنرمند انجام شده بیان کرد: تاکنون ۲۵۳۷ شهید هنرمند در کشور شناسایی شده که در حال تکمیل بانک اطلاعات آنها هستیم. این کنگره با کمک دستگاه‌های مختلف فرهنگی هنری در قالب کمیته‌های تخصصی برگزار خواهد شد و در آن بیش از ۴۵ جلد کتاب، یک فیلم سینمایی، یک سریال ۱۳ قسمتی، ده‌ها قطعه کلیپ و مستند کوتاه و یک سمفونی ویژه شهدای هنرمند تولید خواهد شد.

شب‌خیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: این کنگره در قالب ۳۲ اجلاسیه استانی، ۹ کنگره تخصصی رشته‌های هنری و یک اجلاسیه نهایی از ابتدای شهریور تا پایان بهمن‌ برگزار می‌شود.

در پایان این نشست سردار آزادی رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج حکم انتصاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند را به او اعطا کرد.