به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد به همراه گزارش شامخ صنعت در مهرماه سال جاری از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شد؛ شاخص مدیران خرید (شامخ) تصویری از وضعیت جاری فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار است که علاوه بر وضعیت موجود، اطلاعات ارزشمندی درباره روند تقاضا، تولید، موجودی‌ مواد اولیه و انبار و انتظارات فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

بر اساس نتایج نظرسنجی میدانی و عملیاتی، شامخ کل اقتصاد (تعدیل‌شده فصلی) در مهرماه سال جاری با بهبود نسبی به ۴۶.۶ رسیده هرچند پایین‌تر از سطح مرزی ۵۰ قرار گرفته است و شامخ صنعت کشور نیز عدد ۴۵.۷ را ثبت کرده است. این در حالیست که این دو شاخص در شهریورماه به ترتیب ۴۶.۲ برای شامخ کل اقتصاد و ۴۸.۵ برای بخش صنعت بود.

در مجموع، تصویر مهرماه را می‌توان با سه ویژگی اصلی محدودیت در تقاضا و فروش، زنجیره تأمین و پیچیدگی در فعالیت‌های اقتصادی توصیف کرد.

ازاین‌رو، سیاست‌های حمایتی در کوتاه‌مدت باید بر رفع گلوگاه‌های تأمین مواد اولیه، تسهیل تخصیص ارز و واردات، تقویت سرمایه در گردش و افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات اقتصادی و تجاری متمرکز باشند.

در کنار این اقدامات، تقویت تقاضای مؤثر و کاهش نااطمینانی قیمت‌ها نیز ضروری است.

در نهایت، پایش هم‌زمان شاخص‌های سفارش‌های جدید، تولید، فروش، موجودی مواد اولیه، قیمت‌ها و انتظارات می‌تواند به شناسایی زودهنگام ریسک‌های فعالیت بنگاه‌ها کمک کند.

به‌ویژه، بررسی ارتباط میان شاخص‌های پیش‌نگر تقاضا و تأمین با تغییرات تولید و فروش، می‌تواند مبنای مناسب‌تری برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایتی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد فراهم آورد.

فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند با تسهیل تأمین مواد اولیه و تخصیص به‌موقع ارز، رفع اختلالات حمل‌ونقل و واردات، تقویت سرمایه در گردش و تأمین پایدار انرژی، موانع سمت عرضه را برطرف کند و هم‌زمان، با کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و ارزی، ثبات‌بخشی به مقررات، تسویه به‌موقع مطالبات پیمانکاران و تقویت قدرت خرید و تقاضای مؤثر، زمینه احیای فروش، تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را فراهم سازد.