اقتصاد ایران از شوک اولیه عبور کرد؛ بازگشت تولید به مسیر رشد

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که در این ماه شامخ صنعت با رشد نسبی که تجربه کرده است به سطح خنثی ۵۰ بسیار نزدیک شده است.
طبق گزارش اتاق ایران، از طرفی شاخص مقدار تولید محصولات با ثبت ۵۱ برای نخستین بار پس از یک دوره طولانی وارد محدوده رشد شده است.
این رشد نسبی در شامخ صنعت میتواند بازگشت بخشی از ظرفیت تولید در کشور و یا تکمیل سفارشهای موجود را نشان دهد.
در این گزارش درباره وضعیت تولید، اشتغال، ارائه خدمات، سفارشهای جدید و فروش، موجودی مواد اولیه، میزان تقاضا و موجودی محصول نهایی در انبارها، بررسیهایی صورت گرفته است و پاسخ فعالان اقتصادی به این موضوعات تأکید دارد که چالش بنگاهها ماهیتی زنجیرهای و به هم پیوسته داشته و در تلاشند تا بتوانند علیرغم مسائل موجود روند تولید و فعالیت خود را ادامه دهند.
در واقع این گزارش نشان میدهد که اقتصاد ایران از مرحله شوک اولیه و اختلالات عبور کرده و در مسیر تثبیت قرار دارد.
عبور از این مرحله نیازمند تقویت تقاضای مؤثر، رفع گلوگاههای زنجیره تأمین، بهبود دسترسی به ارز و نهادههای تولید، کاهش اختلالات تجاری، گمرکی و بهبود شرایط حملونقل است.
دادههای این گزارش کاهش نااطمینانی و افزایش پیشبینیپذیری محیط کسبوکار برای تقویت انگیزه بنگاهها برای سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت تولید را ضروری میداند.
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