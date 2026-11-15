به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهر سیس از توابع شهرستان شبستر خبر داد که در پی آن دو نفر جان باختند و یک نفر دیگر به بیمارستان منتقل شد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۷:۴۰ صبح امروز (۲۴ آبان ۱۴۰۵)، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهر سیس به مرکز اورژانس اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

شادی‌نیا با بیان اینکه این حادثه دو قربانی داشت، افزود: یک زن ۷۸ ساله و یک پسر ۱۳ ساله بر اثر مسمومیت جان خود را از دست دادند و یک مرد ۴۰ ساله نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان فاطمیه شبستر انتقال یافت.

توصیه‌های اورژانس برای پیشگیری از مسمومیت

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی با هشدار درباره خطر مرگبار گاز مونوکسیدکربن، از شهروندان خواست پیش از استفاده از وسایل گرمایشی، از سلامت و استاندارد بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

وی نصب دودکش استاندارد و بررسی باز بودن مسیر خروج دود، استفاده از وسایل گرمایشی دارای تأییدیه استاندارد، خودداری از به‌کارگیری اجاق گاز برای گرم کردن محیط و تأمین تهویه مناسب در فضاهای بسته را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از مسمومیت با این گاز دانست.

شادی‌نیا سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خواب‌آلودگی را از علائم اولیه مسمومیت با مونوکسیدکربن برشمرد و تأکید کرد: در صورت مشاهده این نشانه‌ها، افراد باید بلافاصله محیط آلوده را ترک کرده و به هوای آزاد بروند و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

گاز مونوکسیدکربن بی‌رنگ و بی‌بو است و تشخیص آن بدون تجهیزات مناسب امکان‌پذیر نیست؛ از این رو رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی اهمیت زیادی دارد.