مرگ تلخ ۴ نفر بر اثر گازگرفتگی در سراب

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدنژاد صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۲۲:۵۳ شب گذشته در پی اعلام گزارش گازگرفتگی، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ سراب به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه چهار نفر شامل مردی ۴۵ ساله، زنی ۳۸ ساله، پسری ۱۲ ساله و دختری ۹ ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست داده بودند.

سخنگوی اورژانس ۱۱۵ سراب ادامه داد: مدیریت و فرماندهی عملیات این حادثه با حضور مستقیم پرویز جهاندیده، رئیس اورژانس ۱۱۵ سراب، در محل انجام شد و روند بررسی حادثه و انتقال پیکر جان‌باختگان تحت نظارت وی پیگیری شد.

محمدنژاد با هشدار نسبت به خطر گاز مونوکسیدکربن گفت: این گاز بی‌رنگ و بی‌بو است و می‌تواند بدون ایجاد هشدار محسوس، موجب مسمومیت و مرگ افراد شود.

وی از شهروندان خواست همزمان با آغاز فصل استفاده از وسایل گرمایشی، از سلامت دودکش‌ها، باز بودن مسیرهای تهویه و استاندارد بودن وسایل گازسوز اطمینان حاصل کنند و از استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد یا فاقد دودکش مناسب خودداری کنند.

سخنگوی اورژانس ۱۱۵ سراب تأکید کرد: در صورت بروز علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف، خواب‌آلودگی یا کاهش سطح هوشیاری، افراد باید بلافاصله محیط را ترک کرده و پس از قرار گرفتن در هوای آزاد با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.