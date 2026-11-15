به گزارش خبرنگار مهر سیف‌الله آقابیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: در مانور سراسری مدیریت بحران صنعت آب و فاضلاب، تداوم خدمات‌رسانی در شرایط دشوار جنگ‌های اخیر، نتیجه آمادگی نیروهای عملیاتی و تقویت تجهیزات و زیرساخت‌های پشتیبان بوده است.

آقابیگی امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در این مانور، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان صنعت آب و فاضلاب در جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: نیروهای این صنعت با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های گوناگون، برای ادامه خدمات‌رسانی به مردم در شهرها و روستاها تلاش کردند و در بسیاری از موارد، به‌صورت شبانه‌روزی در محل کار و تأسیسات حضور داشتند.

وی افزود: عملکرد کارکنان صنعت آب و فاضلاب در جنگ ۱۲ روزه و نبرد ۴۰ روزه رمضان نشان داد که تأمین مستمر آب سالم و جمع‌آوری و دفع فاضلاب، حتی هنگام بروز بحران و محدودیت‌های شدید، در شمار اولویت‌های اصلی وزارت نیرو قرار داشته است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با اشاره به آسیب‌پذیری تأسیسات آب و برق در برابر حوادث طبیعی و شرایط اضطراری گفت: ماهیت خدماتی این دو صنعت و ضرورت فعالیت مداوم آنها، زیرساخت‌های آب و برق را با آسیب‌پذیری‌های ویژه‌ای مواجه می‌کند؛ از این رو، پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی برای تداوم خدمات ضروری است.

وی ادامه داد: بهره‌مندی گسترده روستاهای کشور از خدمات آب و برق، دستاوردی ارزشمند است، اما گسترش شبکه خدمات‌رسانی، نیاز به تقویت تاب‌آوری تأسیسات و برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران‌ها را نیز بیشتر می‌کند.

هزینه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای استمرار آبرسانی

آقابیگی با یادآوری محدودیت‌های مالی کشور در سال گذشته اظهار کرد: با وجود دشواری تأمین منابع، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تداوم خدمات آبرسانی در مناطق مختلف کشور هزینه شد تا تأمین آب مردم، به‌خصوص در مناطق دوردست و روستایی، دچار اختلال نشود.

وی با تأکید بر لزوم استقلال نسبی تأسیسات آب از منابع پیوسته انرژی در مواقع اضطراری افزود: دسترسی نداشتن به انرژی پایدار، یکی از مسائل مهم هنگام بحران است. اقداماتی که وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه برای تقویت تجهیزات و امکانات پشتیبان انجام داده‌اند، گامی مهم در جهت استمرار خدمات محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو تصریح کرد: تأمین و تکمیل تجهیزات به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای مدیریت بحران نیست و نیروی انسانی نیز باید آمادگی کافی داشته باشد؛ زیرا حتی با وجود امکانات، آماده‌به‌کار نبودن نیروها می‌تواند مدیریت بحران و بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی را با اختلال روبه‌رو کند.

ارزیابی آمادگی نیروها با رزمایش‌های ملی، منطقه‌ای و استانی

آقابیگی درباره برنامه‌های تمرینی وزارت نیرو گفت: از آغاز سال جاری تاکنون، بیش از ۱۷۰ رزمایش در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی برگزار شده است تا آمادگی نیروها و امکانات برای مواجهه با وضعیت اضطراری ارزیابی شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری ۲۵۰ رزمایش سایبری خبر داد و اظهار کرد: پدافند سایبری و افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای این حوزه، در برنامه شرکت‌های وزارت نیرو قرار دارد و اجرای این رزمایش‌ها با وجود محدودیت‌های موجود پیگیری می‌شود.

آقابیگی در پایان تأکید کرد: آمادگی برای استمرار خدمات باید در کنار دیگر ظرفیت‌های دفاعی کشور مورد توجه باشد. همان‌طور که بخش دفاعی برای ایجاد بازدارندگی تلاش می‌کند، صنعت آب و فاضلاب نیز باید با تقویت زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و تجهیزات، توان مورد نیاز برای تداوم خدمات و مقابله با بحران‌ها را فراهم کند.

آغاز مانور با نام و یاد حضرت فاطمه زهرا(س)

هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نیز در ارتباط ویدئوکنفرانسی با این مانور، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را تسلیت گفت و اظهار کرد: آبی که بناست در شرایط اضطراری برای مردم تأمین شود، مهریه حضرت فاطمه زهرا(س) است و برگزاری این مانور در ایام شهادت آن حضرت را به فال نیک می‌گیریم.

وی سپس با ذکر نام حضرت فاطمه زهرا(س)، آغاز مانور آماده‌به‌کاری و آمادگی برای استمرار خدمات صنعت آب و فاضلاب در شرایط اضطراری را اعلام کرد.