به گزارش خبرنگار مهر محمد انصاری ظهر امروز در حاشیه یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در جمع خبرنگاران تصریح کرد: برگزاری ۱۰۰ جلسه کارشناسی و پیگیری مستمر مسائل و مشکلات صنعتگران، اقدامی دشوار اما ضروری در مسیر حمایت از تولید است که تاکنون به بررسی بیش از ۶۰۰ پرونده واحد صنعتی و تصویب بیش از ۹۵۰ مصوبه منجر شده است.



رضایت صنعتگران از اجرای ۷۰ درصد مصوبات



مدیرکل صمت البرز با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شده است، افزود: اجرای این مصوبات نقش مؤثری در رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی و ایجاد رضایتمندی نسبی در میان فعالان صنعتی استان داشته است.

وی با اشاره به پرونده‌های مطرح‌شده در یکصدمین جلسه ستاد تصریح کرد: بخش عمده درخواست‌های تولیدکنندگان در حوزه تأمین مالی، امهال و استمهال بدهی‌های بانکی است که با همراهی بانک‌های عامل و همکاری اعضای ستاد، راهکارهای لازم برای حل‌وفصل این مشکلات دنبال می‌شود.



پیگیری رفع موانع اجرایی سایر مصوبات معطل مانده



انصاری با اشاره به اینکه بخشی از مصوبات به دلایل مختلف هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند، گفت: حدود ۲۰ درصد مصوبات با وجود پیگیری‌ها اجرایی نشده‌اند که بخشی از این موضوع به محدودیت‌های ساختاری و مشکلات سامانه‌ای دستگاه‌ها بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که گاهی دستگاه متولی با اصل مصوبه موافق است، اما محدودیت‌های سامانه‌ای و ضرورت اخذ مجوز از مراجع بالادستی، اجرای آن را با تأخیر مواجه می‌کند.



وی تأکید کرد: دبیرخانه ستاد تسهیل، گلایه‌ها و مطالبات تولیدکنندگان را پیگیری کرده و با مکاتبه و ارجاع موضوع به دستگاه‌های مسئول، تسریع در اجرای مصوبات را دنبال می‌کند.



پیگیری رفع چالش زیرساخت برق شهرک صنعتی اشتهارد



مدیرکل صمت البرز در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات زیرساختی تأمین انرژی در استان اشاره کرد و گفت: البرز به‌عنوان جوان‌ترین استان کشور، در برخی زیرساخت‌های انرژی، به‌ویژه حوزه برق، با محدودیت‌هایی مواجه است.



وی افزود: با وجود واگذاری حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق به شهرک صنعتی اشتهارد، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در بخش پست‌های فوق‌توزیع، بهره‌برداری کامل از این ظرفیت با چالش مواجه شده است.



انصاری خاطرنشان کرد: با دستور استاندار البرز و محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، جلسات و پیگیری‌های لازم برای تعیین تکلیف تفاهم‌نامه‌های منعقدشده و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در حال انجام است تا بخشی از مشکلات تأمین انرژی واحدهای صنعتی برطرف شود.



بهره برداری از ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی



وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از راهبردهای مهم استان برای کاهش ناترازی انرژی دانست و اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون نزدیک به ۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در استان راه‌اندازی شده است و با افزایش سرعت اجرای طرح‌های خورشیدی، می‌توان در سال‌های آینده بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین انرژی استان را مدیریت و برطرف کرد.



انصاری در پایان با قدردانی از همکاری بانک‌های عامل، دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد تسهیل تأکید کرد: دبیرخانه این ستاد با ایفای نقش هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان، شبکه بانکی و فعالان اقتصادی، رفع موانع سرمایه‌گذاری، صیانت از اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری را با جدیت دنبال می‌کند.