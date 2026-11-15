خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- آذر مهدوان: بارندگی‌های شدید در نوار غزه، بار دیگر شرایط دشوار زندگی آوارگان فلسطینی را بحرانی‌تر کرده است. بسیاری از خانواده‌هایی که در پی تخریب خانه‌هایشان به چادرها و سرپناه‌های موقت پناه برده‌اند، اکنون با آب‌گرفتگی محل سکونت خود و خطر از دست دادن همین پناهگاه‌های محدود روبه‌رو هستند. هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره فروریختن ساختمان‌های آسیب‌دیده، گسترش بیماری‌ها و وخیم‌تر شدن وضعیت اسکان افزایش یافته است.

برای مردم غزه، باران دیگر صرفاً یک پدیده طبیعی نیست؛ چراکه ویرانی زیرساخت‌ها، کمبود امکانات و محدودیت ورود تجهیزات امدادی، امکان مقابله با پیامدهای آن را نیز کاهش داده است. در آستانه فصل سرما، آوارگانی که ماه‌ها رنج جنگ و بی‌خانمانی را تحمل کرده‌اند، با تهدیدی تازه مواجه‌اند؛ تهدیدی که بار دیگر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت انسانی غزه را یادآور می‌شود.

خبرنگار مهر در گفت‌وگو با حسنی مهنا، سخنگوی شهرداری غزه، آخرین وضعیت آوارگان، شرایط اسکان و نیازهای فوری مردم این منطقه را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.

تصاویر منتشرشده در روزهای اخیر، شرایط دشوار انسانی آوارگان ساکن چادرها در نوار غزه را نشان می‌دهد. وضعیت کنونی اسکان آوارگان چگونه است؛ به‌ویژه با توجه به شرایط نامساعد جوی و کمبود امکانات و ملزومات اولیه؟

وضعیت اسکان در شهر غزه بسیار دشوار است. با ادامه جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی برای چهارمین سال متوالی، شمار زیادی از شهروندان و آوارگان در مناطق محدودی متمرکز شده‌اند. بسیاری از چادرها و سرپناه‌های موقت نیز استاندارد نیستند و حفاظت کافی در برابر باران، باد و سرما را فراهم نمی‌کنند. افزون بر این، این سرپناه‌ها در مناطقی برپا شده‌اند که از خدمات اولیه محروم‌اند.

در نخستین موج بارندگی شدیدی که چند روز پیش غزه را دربرگرفت، هزاران چادر آسیب دیدند یا بر اثر باد از جا کنده شدند و آب باران به داخل چادرها و مراکز اسکان نفوذ کرد؛ به‌ویژه در مناطق کم‌ارتفاع و مناطقی که زیرساخت و سیستم دفع آب‌های سطحی ندارند. این شرایط، رنج خانواده‌های آواره و آسیب‌دیده را دوچندان کرده است.

روند ورود و توزیع کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه چگونه است؟ آیا محدودیت‌ها و موانع رژیم صهیونیستی همچنان مانع ورود و توزیع کمک‌های ضروری به میزان کافی می‌شود؟

رژیم صهیونیستی همچنان در چارچوب محاصره‌ای که از آغاز جنگ اعمال کرده، محدودیت‌های شدیدی بر ورود کمک‌ها، کالاها و نیازهای اساسی و فوری به نوار غزه اعمال می‌کند.

بر اساس تجربه شهرداری، کمبود آشکاری در مواد و تجهیزات ضروری برای تداوم خدمات و پاسخ‌گویی به نیازهای انسانی وجود دارد. این کمبود فقط به مواد غذایی، کمک‌های امدادی و اقلام زمستانی محدود نمی‌شود؛ بلکه سوخت، قطعات یدکی، پمپ‌ها، ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات تعمیر شبکه‌های آب، فاضلاب و دفع آب‌های باران را نیز دربرمی‌گیرد. این اقلام برای انجام وظایف شهرداری ضروری هستند. بنابراین، کمک‌های ورودی باید تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات و فعالیت‌های امدادی را نیز شامل شود و به‌صورت مستمر و متناسب با حجم نیازها وارد شود، نه در مقادیر محدود و ناکافی.

وضعیت زیرساخت‌ها و خدمات اساسی در نوار غزه، به‌ویژه تأمین آب آشامیدنی، برق و سوخت موردنیاز برای گرمایش و فعالیت مراکز خدماتی چگونه است؟ شهرداری برای تأمین این خدمات با چه چالش‌هایی روبه‌روست؟

زیرساخت‌های شهر غزه به‌شدت تخریب شده‌اند. شبکه‌های آب، فاضلاب و دفع آب‌های سطحی و همچنین جاده‌ها آسیب گسترده‌ای دیده‌اند و رژیم صهیونیستی بخش عمده ماشین‌آلات و تجهیزات شهرداری را از چرخه خدمت خارج کرده است.

در حال حاضر، ۱۳۵ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین شهرداری، معادل حدود ۸۵ درصد ناوگان آن، تخریب شده است. این مسئله مستقیماً توان شهرداری برای پاسخ‌گویی به نیازها را کاهش می‌دهد. کمبود سوخت، قطعات یدکی، پمپ‌ها و تجهیزات تعمیراتی نیز مانع بهره‌برداری از تأسیسات و اجرای عملیات اضطراری شده است؛ به‌ویژه در فصل زمستان که نیاز به تخلیه آب باران، بازگشایی جاده‌ها و رسیدگی به مناطق آب‌گرفته افزایش می‌یابد.

با توجه به شرایط کنونی و نزدیک شدن فصل زمستان، فوری‌ترین نیازهای ساکنان نوار غزه چیست و چه اولویت‌هایی باید در حمایت و امدادرسانی به مردم مورد توجه قرار گیرد؟

اولویت اصلی ما حفاظت از جان شهروندان و آوارگان و جلوگیری از تبدیل بارندگی و سرما به فاجعه‌ای تازه است. برای این منظور، باید سرپناه‌های موقت مناسب مانند خانه‌های چوبی و کانکس وارد غزه شود. همچنین خانواده‌هایی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند، به تجهیزات و اقلامی برای محافظت از چادرها، کانکس‌ها و سرپناه‌های سیار نیاز دارند. چادرها خود بخشی از رنج روزانه آوارگان هستند؛ زیرا نه در گرمای تابستان و نه در سرمای زمستان و بارندگی‌های شدید، حفاظت کافی ایجاد نمی‌کنند.

در کنار این موارد، تأمین فوری ماشین‌آلات سنگین، پمپ‌ها، سوخت، قطعات یدکی و تجهیزات تعمیر شبکه‌های دفع آب‌های سطحی و فاضلاب ضروری است. باتری، روغن‌های صنعتی و سایر اقلام مصرفی نیز از نیازهای فوری به شمار می‌روند.

همچنین برای آواربرداری و بازگشایی جاده‌ها به حمایت جدی نیاز داریم؛ چراکه انباشت ۶۸ میلیون تن آوار در نوار غزه و تخریب زیرساخت‌ها، توان ما را برای مقابله با هرگونه موج بارندگی شدید کاهش داده است.

خانواده‌هایی که بارها آواره شده و رنج جنگ را تحمل کرده‌اند، نباید بار دیگر به دلیل بارندگی ناچار به ترک محل اسکان خود شوند. خانواده‌ای که چادرش در اثر بارندگی و طوفان از بین می‌رود، جایگزین مناسبی برای آن نخواهد داشت و در نتیجه، رنج و مشکلاتش چند برابر خواهد شد.