به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۱۶ شهید به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده و ۶۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۶۴۳ فلسطینی به شهادت رسیده، ۵ هزار و ۹۶۴ نفر زخمی شده و پیکر ۸۵۰ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۶۹۵ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۶ هزار و ۹۳ نفر رسیده است.

این وزارتخانه همچنین از جان باختن یک نوزاد ۹ ماهه بر اثر سرمای شدید خبر داد و اعلام کرد شمار قربانیان سرما به ۱۱ نفر افزایش یافته است. همچنین اطلاعات ۲۱ شهید پس از تکمیل و تایید از سوی کمیته ثبت شهدا، به آمار تجمعی افزوده شده است.