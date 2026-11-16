به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزرای خارجه کشورهای انگلیس، ایتالیا، استرالیا و کانادا با صدور بیانیه ای از رژیم صهیونیستی خواستند به نهادهای امدادرسان برای رساندن کمک های بشردوستانه به دست آوارگان فلسطینی در نوار غزه به صورت فوری مجوز دهد.

در این بیانیه تاکید شده است که ۱۵۰ هزار چادر و بسته های کمک های حیاتی همچنان در مرزهای نوار غزه معطل مانده اند. این در حالی است که اوضاع انسانی در این باریکه فاجعه بار است.

طی روزهای گذشته بارش شدید باران در نوار غزه ده ها هزار چادر آوارگان فلسطینی را غرق آب کرده و ساکنان این باریکه به ویژه زنان و کودکان را با مشکلات مضاعفی رو به رو کرده است.

کشورهای مذکور تاکید کردند که بارش باران مشکلات فلسطینی ها را تشدید کرده و نگرانی ها نسبت به اوضاع فاجعه بار در این باریکه با نزدیک شدن فصل زمستان تشدید شده است. همگان باید طرح فراگیر مربوط به غزه را از طریق احترام به آتش بس و رساندن کمک های بشردوستانه اجرا کنند.