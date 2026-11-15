به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه تلفنی گفتگو کرد.

در این گفتگوی تلفنی، تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها، با توجه به تحرکات فشرده بین‌المللی و منطقه‌ای با هدف برقراری آرامش و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها، مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی میان مصر و ترکیه در چارچوب گروه چهارجانبه منطقه‌ای و با همکاری قطر در راستای تشدید تلاشها و انجام تحرکات مشترک با طرف‌های آمریکایی و ایرانی برای مهار تنش‌های کنونی و جلوگیری از گسترش دامنه رویارویی تاکید کردند.

عبدالعاطی و فیدان همچنین بر ضرورت اولویت دادن به گفتگو و دیپلماسی و تلاش برای دستیابی به تفاهمات سیاسی با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌های نظامی و دور کردن منطقه از پیامدهای خطرناک آن بر امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.