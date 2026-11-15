به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در چارچوب سفر به کویت که با هدف ریاست بر چهاردهمین نشست کمیته مشترک مصر و کویت انجام شد، با صباح خالد الحمد الصباح ولیعهد کویت دیدار و گفتگو کرد.

عبدالعاطی در این دیدار بر اهمیت روابط تاریخی و برادرانه میان دو کشور تاکید و خاطرنشان کرد که مصر برای تعمیق همکاری‌های مشترک و حمایت از تلاش‌ها در راستای توسعه سازوکارهای همکاری در زمینه‌های مختلف، اهمیت ویژه‌ای قائل است.

در این دیدار همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های انجام شده برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید بحران‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف همچنین درباره تلاشها برای اولویت دادن به راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به راه‌حل‌های جامع و مورد توافق که بتواند منطقه را از خطرات و تهدیدهای ناشی از هرگونه تشدید احتمالی تنش‌ها دور نگه دارد، رایزنی کردند.

در پایان، دو طرف بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی میان دو کشور برای پیشبرد این اهداف و حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.