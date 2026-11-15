به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، ظهر یکشنبه برگزیدگان دومین دوره رویداد ملی «هم‌خوان» با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور معرفی و تجلیل شدند.

در این دوره، لیلا کاظم‌زاده قاضی‌جهانی از کتابخانه عمومی امام علی(ع) آذرشهر، استان آذربایجان‌شرقی، به عنوان برگزیده جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای سالمندان معرفی شد.

همچنین روح‌الله ساعی، مسئول بخش نابینایان کتابخانه مرکزی تبریز، نشان جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای گروه‌های خاص را کسب کرد و کتابخانه عمومی مرکزی تبریز در این بخش مورد تقدیر قرار گرفت.

جایزه ملی «هم‌خوان» با هدف شناسایی و تقدیر از فعالیت‌های خلاقانه و اثرگذار در حوزه خدمات کتابخانه‌های عمومی، ترویج خواندن و گسترش مشارکت اجتماعی برگزار می‌شود. دومین دوره این رویداد در ۱۲ محور تخصصی، خدمات کتابخانه‌ای و ترویج کتابخوانی را مورد ارزیابی قرار داده است.

برگزیده شدن نمایندگان آذربایجان‌شرقی در دو حوزه سالمندان و گروه‌های خاص، بیانگر حضور کتابخانه‌های استان در عرصه ارائه خدمات تخصصی و فراگیر به گروه‌های مختلف جامعه است.