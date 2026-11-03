به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحقق هدف تبدیل کتابخانه‌ها به مراکز جامع فرهنگی و اجتماعی، دوره‌های طرح ملی مانا (مشارکت اجتماعی نوجوانان) در کتابخانه عمومی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شهر جدید سهند در حال برگزاری است.

این دوره‌ها با هدف تقویت نقش‌آفرینی نوجوانان در جامعه و ارتقای مهارت‌های اجتماعی، مورد استقبال گسترده دختران و پسران ۱۳ تا ۱۸ سال قرار گرفته است. کتابخانه سردار سلیمانی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های آموزشی خود، به بستری امن برای تعامل، هم‌اندیشی و کار گروهی تبدیل شده است تا فرآیند رشد و هویت‌یابی نوجوانان را تسهیل کند.

طرح مانا که یکی از برنامه‌های کلیدی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است، فراتر از یک آموزش ساده عمل می‌کند. در این طرح، نوجوانان با هدایت تسهیلگران، به جای ایفای نقش منفعل، به عنوان مشارکت‌کننده فعال، به شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های محیطی خود پرداخته و برای رفع آن‌ها راه‌حل‌های عملی ارائه می‌دهند.

دستاوردهای این رویکرد در کتابخانه سهند، از جمله تقویت تفکر نقادانه، افزایش عزت‌ نفس و پرورش روحیه جمع‌گرایی، نشان‌دهنده هم‌افزایی موفق نهادهای مختلف در جهت توانمندسازی نسل آینده و ارتقای سرمایه اجتماعی در مناطق شهری است.