به گزارش خبرنگار مهر، حبیب صدقی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی بناب اظهار کرد: از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون، ۱۱ جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان برگزار شده و این جلسات به‌صورت منظم و مستمر تشکیل شده‌اند؛ البته جلسه اسفندماه به دلیل آغاز جنگ تحمیلی لغو شد.

وی با اشاره به محورهای مورد بررسی در جلسات شورای فرهنگ عمومی افزود: بررسی و برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های شاخص فرهنگی و هنری شهرستان، فعالیت‌های شورای فرهنگی خوشه مهر، برنامه‌های قرآنی، برگزاری دوره‌های آموزشی فرهنگی و اجتماعی و فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده در این جلسات بوده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب ادامه داد: همچنین موضوعاتی نظیر حجاب و عفاف، دفاع ملی و مسائل مرتبط با جوانان و نوجوانان از دیگر محورهای اصلی فعالیت شورای فرهنگ عمومی در یک سال گذشته بوده و تلاش شده است مسائل و نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان با نگاه کارشناسی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

صدقی با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در دستورالعمل شورای فرهنگ عمومی گفت: در دستورالعمل جدید، ساختار شورا با پنج کمیته تخصصی تعریف شده است که در شهرستان بناب نیز این کمیته‌ها تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: پنج کمیته تخصصی شورای فرهنگ عمومی در مجموع طی یک سال گذشته ۷ جلسه برگزار کرده‌اند که در این جلسات ۱۰ دستور کار مورد بررسی قرار گرفته و ۴۷ مصوبه به تصویب رسیده است.

صدقی در پایان با اشاره به میزان تحقق مصوبات شورای فرهنگ عمومی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی عملکرد یک‌ساله، بیش از ۷۰ درصد مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان محقق شده و کمتر از ۳۰ درصد نیز همچنان در مرحله اجرا و پیگیری قرار دارند.

وی تأکید کرد: هدف اصلی شورای فرهنگ عمومی، شناسایی اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تبدیل تصمیمات و مصوبات به اقدامات عملی و اثرگذار در جامعه است.