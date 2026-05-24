افتتاح نمایشگاه ۵۷ اثر هنری در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی آثار هنرمندان انجمن تجسمی شهرستان بناب عصر یکشنبه با حضور فیروز مبین، معاون برنامه‌ریزی و امور هماهنگی فرماندار، رؤسای ادارات و نهادهای شهرستان افتتاح شد.

در این نمایشگاه که با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی برپا شده است، ۵۷ اثر هنری از هنرمندان بومی در قالب تابلوهای نقاشی با محوریت «جنگ رمضان»، «میهن‌دوستی» و «تمثیل شهدای جنگ رمضان شهرستان بناب» در معرض دید عموم قرار گرفته است.

حبیب صدقی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب، در حاشیه این مراسم با تأکید بر نقش هنر در انتقال مفاهیم ارزشی، اظهار داشت: این نمایشگاه فرصتی مغتنم است تا با نگاهی هنرمندانه، روایت‌گر حماسه‌های مردم شریف بناب در دوران دفاع مقدس باشیم. ۵۷ اثری که امروز در این نمایشگاه به نمایش درآمده، گواهی بر تعهد و دغدغه‌مندی هنرمندان این دیار نسبت به حفظ ارزش‌های انقلاب و شهداست.

وی افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره از تولید آثار هنری با مضمون مقاومت و ایثار حمایت می‌کند و امیدواریم این‌گونه رویدادها، به‌ویژه برای نسل جوان، الگویی زنده از شجاعت و فداکاری باشد.

گفتنی است، این نمایشگاه تا دهم خردادماه، همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به هنر است.