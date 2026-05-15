تأکید فرماندار بناب بر استقلال هنر از بوروکراسی اداری

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی هنرمندان بناب عصر جمعه با حضور محمدحسین قلعه‌ای فرماندار بناب، فرید پناهی شهردار و حبیب صدقی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با هدف بررسی مطالبات هنرمندان نمایشی و تقویت جایگاه این قشر برگزار شد.

حبیب صدقی در ابتدای این نشست با اشاره به دستاوردهای چشمگیر هنرمندان تئاتر بناب در سطح استان، اظهار داشت: هنرمندان شهرستان ما در بخش نمایش‌های خیابانی و گروهی فعالیت‌های گسترده‌ای دارند و حتی آثار آن‌ها برای اجرا به شهرهای دیگر استان و حتی خارج از کشور دعوت می‌شود. رسیدن به این جایگاه نیازمند حمایت‌های مالی و جذب اسپانسرهای هنری است که امیدواریم با تدابیر مسئولان محقق شود.

محمدحسین قلعه‌ای، فرماندار بناب، در سخنان خود با قدردانی از فعالان عرصه تئاتر، بر حمایت دستگاه‌های اجرایی از فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد.

وی با انتقاد از رویکرد برخی موسسات مردم‌نهاد، گفت: هدف از صدور مجوز این موسسات، تسهیل امور و کاهش بار کاری ادارات است، نه اینکه کارها را به دوش دولت بکشند.

قلعه‌ای افزود: متأسفانه برخی موسسات برای اجرای فعالیت‌های هنری، به دنبال استفاده از بودجه‌های دولتی و کشاندن ادارات به میان هستند. گروه‌های هنری باید با زبان هنر، اسپانسرهای خود را فراهم کنند.

وی گفت: حمایت‌های واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که هنرمندان با زبان خودشان پای کار بیایند، نه اینکه صرفاً به دنبال بودجه‌های دولتی باشند.

قلعه‌ای در ادامه با اشاره به ساختار بودجه‌های کلان کشور تصریح کرد: تمامی بودجه‌های کشور در دو محور «آسایش» و «آرامش» تقسیم می‌شود که بخش عمده‌ای صرف آسایش می‌شود و باید در این چارچوب، هنر را به سمت خودکفایی سوق داد.

در پایان این نشست، هنرمندان و فعالان تئاتر شهرستان بناب، مطالبات خود را در خصوص تکمیل تجهیزات سالن‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی (از جمله سیستم‌های سمعی‌وبصری و سرمایشی) برای اجرای برنامه‌های فصل تابستان مطرح کردند. آن‌ها خواستار حمایت همه‌جانبه مسئولان از هنرمندان و رفع موانع اجرایی شدند.

گفتنی است این نشست در فضایی صمیمی و با هدف تقویت همبستگی میان مسئولان و هنرمندان به پایان رسید و از منتخبین گروهای نمایشی تئاتر شهرستان بناب با اهدای لوح تقدیر شد.