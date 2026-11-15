به گزارش خبرنگار مهر، صائب یزدان‌پناه‌فرد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفدهمین جلسه هیئت نمایندگی و مولدسازی، ۱۰ قرارداد غیرمسکونی در شهر بوشهر با هدف تمدید و در چارچوب ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین ۱۰ پرونده مربوط به اراضی تصرفی در شهرهای بوشهر و دیلم بررسی و پس از تأیید قیمت‌های کارشناسی به تصویب رسید.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: دو پرونده مربوط به اضافه‌مساحت در شهر بوشهر نیز برای واگذاری به متقاضیان بر مبنای قیمت کارشناسی روز مورد تأیید قرار گرفت.

یزدان‌پناه‌فرد با اشاره به برنامه‌های مولدسازی اراضی بیان کرد: پنج پرونده مربوط به اراضی شهر بوشهر نیز با هدف تعیین قیمت و فراهم‌سازی مقدمات واگذاری از طریق مزایده عمومی بررسی شد.

وی تصریح کرد: این اقدامات با هدف ساماندهی املاک حقوقی، افزایش بهره‌وری اراضی تحت مدیریت سازمان ملی زمین و مسکن و تسهیل تأمین زمین برای توسعه شهری و اجرای برنامه‌های مسکن در استان بوشهر انجام می‌شود.