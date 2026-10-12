به گزارش خبرنگار مهر، زانیار زندی، صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: با انجام بررسی‌های حقوقی و کارشناسی و بازبینی مجدد فرایند واگذاری اراضی و املاک سازمان ملی زمین و مسکن، از واگذاری‌های غیرمجاز و مواردی که صرفه و صلاح دولت در آنها رعایت نشده بود، جلوگیری شد.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری، از واگذاری ۶ هزار و ۴۰۰ مترمربع زمین بدون رعایت تشریفات مزایده و همچنین پنج هزار مترمربع زمین از طریق مزایده با قیمت‌های غیرکارشناسی و غیرواقعی جلوگیری شد.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: در کنار این اقدامات، ارزش‌افزایی چهار هزار مترمربع زمین تجاری در شهرستان سنندج نیز انجام شد که مجموع این اقدامات در صیانت از اراضی و املاک دولتی به ارزش ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مؤثر بوده است.

جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در واگذاری اراضی

زندی با تأکید بر ضرورت حفاظت از سرمایه‌های عمومی اظهار کرد: صیانت از حقوق مردم و حفظ و حراست از اراضی و املاک دولتی از اولویت‌های مدیریت راه و شهرسازی استان است و در این مسیر، تصمیم‌گیری‌ها و واگذاری‌ها باید با رعایت کامل ضوابط قانونی و بر مبنای بررسی‌های دقیق کارشناسی انجام شود.

وی بازبینی فرایند واگذاری‌ها، ارزیابی مجدد کارشناسی ارزش اراضی، جلوگیری از واگذاری زمین بدون رعایت تشریفات قانونی و بررسی قیمت‌های پیشنهادی در مزایده‌ها را از جمله اقداماتی عنوان کرد که برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی راه و شهرسازی کردستان اضافه کرد: اعمال مقررات مربوط به ارزش‌افزایی ناشی از تغییر کاربری نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه است که می‌تواند در حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تضییع ارزش اقتصادی اراضی دولتی نقش داشته باشد.

منابع حاصل در خدمت طرح‌های مسکن استان قرار می‌گیرد

زندی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت اقتصادی اراضی دولتی برای توسعه استان گفت: منابع حاصل از این اقدامات در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، پروژه‌های مسکن مشارکتی، آماده‌سازی اراضی و سایر طرح‌های مرتبط در کردستان هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه اراضی و املاک دولتی از سرمایه‌های متعلق به مردم محسوب می‌شوند، افزود: صیانت از این سرمایه‌ها باید به حفظ منافع عمومی و تأمین زمینه مناسب برای اجرای طرح‌های عمرانی و مسکن منجر شود.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی راه و شهرسازی کردستان خاطرنشان کرد: رعایت عدالت در واگذاری اراضی ملی و دولتی و فراهم کردن امکان بهره‌مندی برابر شهروندان از ظرفیت‌های قانونی، از اصول اساسی در مدیریت این املاک است و مجموعه راه و شهرسازی استان خود را موظف به حفاظت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع سرمایه‌های مردم می‌داند.