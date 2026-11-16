محمد انصاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشرفت قابل‌توجه در جذب تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور و اجرای اکثریت مصوبات ستاد تسهیل خبر داد.

وی با اشاره به تاب‌آوری صنعت استان در برابر فشارهای اقتصادی و بین‌المللی، تأکید کرد که در حال حاضر هیچ پرونده‌ای در صف انتظار برای ورود به جلسات ستاد تسهیل وجود ندارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، با اشاره به برگزاری صدمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خدمات‌رسان و بانک‌های عامل استان، اظهار داشت: در این جلسه ضمن بررسی وضعیت تسهیلات تولیدی، موانع موجود در مسیر وام‌دهی به واحدهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

جذب تسهیلات سفر رئیس‌جمهور

انصاری در رابطه با تسهیلات ۳۳ هزار میلیاردی مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان البرز اظهار داشت: گزارش کار بانک‌های عامل نشان می‌دهد که روند وام‌دهی در راستای مصوبات سفر نسبت به گذشته مسیر بهتری را طی کرده است. هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال جاری، ۴۰ درصد از این تسهیلات جذب شود و مدیران بانک‌های عامل نیز متعهد شده‌اند که برای تحقق این موضوع تلاش کنند.

رفع موانع ۱۵ واحد تولیدی و صنعتی

مدیرکل صمت البرز در ادامه به بررسی مشکلات ۱۵ شرکت تولیدی در بخش‌های صنعت و کشاورزی اشاره کرد و افزود: در این جلسه مسائلی نظیر امهال بدهی‌های بانکی و تأمین انرژی برای طرح‌های در حال بهره‌برداری بررسی و با مساعدت دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد. همچنین در مورد رفع تعهدات ارزی برخی واحدها، با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی، مهلتی برای رفع مشکلات سامانه‌ای ثبت سفارش اعطا شد.

وی تأکید کرد که با دستورات مستقیم استاندار و ریاست ستاد تسهیل استان، تمام تلاش‌ها بر این است که رونق تولید و اشتغال در استان تحت‌الشعاع مسائل اقتصادی کلان منطقه و کشور قرار نگیرد.

پیشتازی البرز در برگزاری جلسات تسهیل و شفاف‌سازی رانت

محمد انصاری با اشاره به آمار برگزاری جلسات اظهار داشت: البرز با برگزاری ۱۰۰ جلسه متوالی از ابتدای سال تاکنون، احتمالاً پیشتاز کشور در این حوزه است. در این بازه زمانی، حدود ۶۰۰ واحد صنعتی و کشاورزی با ارائه پرونده‌های خود، منجر به تصویب ۹۰۰ مصوبه از سوی ستاد تسهیل شدند.

وی افزود: بررسی‌های دبیرخانه نشان می‌دهد که نزدیک به ۸۰ درصد از این مصوبات به‌طور کامل اجرا شده یا در مرحله اجرا هستند. همچنین تأکید می‌کنم که در حال حاضر هیچ پرونده‌ای در آستانه ورود به جلسه ستاد تسهیل نیست و تقریباً تمامی پرونده‌های دریافتی به انتها رسیده‌اند؛ لذا هیچ صفی برای انتظار و هیچ‌گونه رانتی برای جابجایی در اولویت‌ها وجود ندارد.

تحلیل وضعیت واحدهای راکد و تاب‌آوری صنعت

مدیرکل صمت البرز در ادامه با اصلاح برخی از اظهارات درباره وضعیت واحدهای غیرفعال، تصریح کرد: ادعای افزایش چشمگیر واحدهای راکد دقیق نیست. برآوردهای ما نشان می‌دهد که حدود ۷ تا ۸ درصد از واحدهای صنعتی در این حوزه قرار دارند و سایر واحدها، حتی با ظرفیت‌های پایین‌تر از سطح نرمال، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه تاب‌آوری صنعت به معنای نبودِ مشکل نیست، افزود: ما معتقدیم تاب‌آوری در صنعت از طریق مجاهدت و تلاش مستمر به دست می‌آید. اگرچه برخی واحدها به دلیل درگیری‌های منطقه‌ای، محاصره اقتصادی و اختلال در تأمین ارز و مواد اولیه با فشارهای بیشتری مواجه شده‌اند، اما بسیاری از صنعتگران با بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین و روش‌های نوین تأمین مالی، توانسته‌اند فعالیت خود را حفظ کنند.

انصاری در پایان هشدار داد که اگرچه نسبت واحدهای نیمه‌فعال تغییر چندانی نکرده، اما فشارها بر این واحدها افزایش یافته است. وی تأکید کرد که تمام تلاش ستاد تسهیل و تشکل‌های بخش خصوصی بر این است که با رفع موانع، از کاهش تاب‌آوری تولیدکنندگان جلوگیری کرده و مسیر تولید را برای صنعتگران هموار سازند.