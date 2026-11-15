به گزارش خبرگزاری مهر از بانک مرکزی، بنا بر اعلام بانک مرکزی برخی بانک‌ها بهترین عملکرد در زمینه بررسی و تعیین تکلیف درخواست های واصله را داشته اند و بیش از ۹۶ درصد درخواست های واصل شده را بررسی و تعیین تکلیف کرده‌اند.

بر این اساس، تا روز ۲۳ آبان ماه سال‌جاری، ۱۱۳ هزار و ۲۸۴ نفر در سامانه حسام درخواست رسیدگی به حساب‌های خود را ثبت نهایی کرده‌اند.



لازم به ذکر است، سامانه «حسام» با هدف مدیریت حساب‌های سپرده‌ اشخاص حقیقی به صورت غیرحضوری، راه‌اندازی شده است.



کاربران پس از احراز هویت می‌توانند فهرست حساب‌های خود را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف مشاهده کرده و برای تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های غیرضروری و فراموش‌شده اقدام کنند. در این فرآیند، درخواست بستن حساب به‌صورت الکترونیکی به بانک مربوطه ارجاع می‌شود و پس از بررسی نداشتن موانع قانونی، حساب بسته شده و مانده آن به حساب پایه انتخاب‌شده از سوی متقاضی منتقل می‌شود.