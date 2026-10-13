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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

تعیین تکلیف ۱.۶ میلیون حساب در سامانه حسام بانک مرکزی

تعیین تکلیف ۱.۶ میلیون حساب در سامانه حسام بانک مرکزی

از زمان راه‌اندازی سامانه حسام تا ۲۱ مهرماه، بیش از ۸۱ هزار نفر با مراجعه به این سامانه، وضعیت بیش از ۱.۶ میلیون حساب بانکی خود را تعیین تکلیف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس آخرین آمار، از زمان رونمایی سامانه حسام تا ۲۱ مهرماه، ۸۱ هزار و ۳۶۸ نفر به این سامانه مراجعه کرده و در مجموع درخواست تعیین تکلیف برای‌ یک میلیون و ۶۳۰ هزار و ۸۹۱ حساب در آن به ثبت رسیده است.

سامانه «حسام» با هدف مدیریت حساب‌های سپرده‌ اشخاص حقیقی، شفاف‌سازی جریان‌های مالی و فراهم‌کردن امکان مشاهده و بستن غیرحضوری حساب‌های مازاد و مسکوت، راه‌اندازی شده است.

کاربران پس از احراز هویت می‌توانند فهرست حساب‌های خود را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف مشاهده کرده و برای تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های غیرضروری و فراموش‌شده اقدام کنند. در این فرآیند، درخواست بستن حساب به‌صورت الکترونیکی به بانک مربوطه ارجاع می‌شود و پس از بررسی نداشتن موانع قانونی، حساب بسته شده و مانده آن به حساب پایه انتخاب‌شده از سوی متقاضی منتقل می‌شود.

گفتنی است هموطنان برای استفاده از خدمات این سامانه می‌توانند به نشانی hesam.cis.cbi.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6976640
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      چجوری تعیین تکلیف کردن وقتی خطا میده؟

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