به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بیات، درباره روند ساماندهی حساب‌های بانکی و سامانه حسام گفت: کشور ما جزو کشورهایی است که بیشترین تعداد حساب بانکی را دارد و اکنون بیش از ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد.

به گفته وی، یکی از دلایل این تعداد، باز کردن حساب‌های متعدد برای مقاصد گوناگون مانند دریافت تسهیلات از بانک‌های مختلف است و دلیل دیگر آن است که در گذشته برای حساب‌های بدون استفاده تعیین تکلیف نشده و حساب‌ها رها شده‌اند.

وی در برنامه تلویزیونی درباره محدودیت‌های حساب بانکی توضیح داد که بر اساس مصوبه حوزه مبارزه با پولشویی، کسی اگر بیش از ۱۰ حساب داشته باشد، حوزه مبارزه با پولشویی بانک باید وضعیت فرد و نیاز او به حساب جدید را بررسی و سپس مجوز دهد.

به گفته وی، بانک مرکزی محدودیت قطعی نگذاشته که فرد دارای بیش از ۱۰ حساب نتواند حساب جدید داشته باشد، بلکه این موضوع مشروط به بررسی است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: سامانه حسام بر پایه سامانه «سیاح» ساخته شده است. در سامانه سیاح، بانک‌ها موظف‌اند اطلاعات هر حسابی را که افتتاح می‌کنند به بانک مرکزی ارسال کنند و سامانه حسام نتیجه اطلاعات جمع‌آوری‌شده در همین بانک اطلاعاتی است.

وی درباره مراحل استفاده از سامانه حسام توضیح داد: شهروندان برای ورود به سامانه باید احراز هویت خود را در پنجره خدمات دولت به سطح سه ارتقا دهند و از احراز هویت دو عاملی استفاده کنند. پس از ورود، کاربر ابتدا اطلاعات راهنما درباره سامانه را می‌بیند و سپس می‌تواند حسابی را که متعلق به خود نمی‌داند مشخص کند. در گام بعد، حساب‌های دارای تعهد، مسدودی یا تسهیلات را علامت می‌زند تا مشخص شود این حساب‌ها باید باقی بمانند.

این مقام مسئول اضافه کرد: سپس حساب‌های روزمره و مورد نیاز خود را انتخاب می‌کند و در ادامه حساب‌هایی را که به آنها نیازی ندارد و باید بسته شوند مشخص می‌کند. کاربر همچنین یک حساب را به عنوان «حساب پایه» معرفی می‌کند تا موجودی حساب‌های بسته‌شده به آن منتقل شود.

بیات ادامه داد: کاربر می‌تواند همه مراحل را بازبینی و در صورت شک ویرایش کند و در نهایت تأیید نهایی را انجام دهد. پس از تأیید، سامانه تا ۴۸ ساعت فرصت ویرایش می‌دهد و پس از آن اطلاعات به شبکه بانکی کشور منتقل می‌شود تا بانک‌ها تعیین تکلیف کنند.

به گفته وی، بانک‌ها برای تعیین تکلیف ۱۰ روز فرصت دارند و این مهلت شامل انتقال موجودی به حساب پایه نیز می‌شود؛ تا موجودی حساب منتقل نشود، امکان بسته شدن آن وجود ندارد.

وی تأکید کرد: همه بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، به سامانه حسام متصل‌اند، اما صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک محسوب نمی‌شوند و مشمول این سامانه نیستند. بیات همچنین درباره بانک‌های ادغامی گفت: حساب‌های بانک‌های ادغامی باید به بانک جدید منتقل شده باشند و دیگر نباید حساب‌های بانک ادغامی در سامانه نمایش داده شود. اگر چنین موردی دیده شود، قابل بررسی است و اقدامات باید با عنوان بانک جدید انجام شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره کندی برخی بانک‌ها در تعیین تکلیف حساب‌ها گفت: بانک مرکزی روزانه وضعیت بانک‌ها را رصد می‌کند و آمار را به بانک‌ها منتقل می‌کند. برخی بانک‌ها در مهلت زمانی اقدام لازم را انجام نداده‌اند و این موضوع از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود.

وی افزود: اگر بانک‌ها تغییر وضعیت حساب را در سامانه سیاح به‌روزرسانی نکنند، حساب همچنان در فهرست حساب‌های فرد باقی می‌ماند و ممکن است برای فعالیت‌های بعدی او مانع ایجاد کند.

بیات اعلام کرد: برای پیگیری مشکلات و ابهامات مربوط به سامانه حسام، مرکز امداد مشتریان با شماره ۲۷۴۷۱۷۱۸ در دسترس است. وی همچنین گفت: با این سامانه، برای بستن حساب‌ها نیازی به مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها نیست.

به گفته وی، ساماندهی حساب‌ها مزایایی برای شبکه بانکی و مشتریان دارد؛ از جمله کاهش هزینه‌ها و نیروی نگهداری حساب‌ها، نظم‌دهی به نظام بانکی، کاهش امکان سوءاستفاده از حساب‌های رها شده، کمک به مبارزه با پولشویی و افزایش امنیت کاربر در فضای سایبری.