به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند غروب یکشنبه در جلسه قرارگاه پشتیبانی و راهبری مساجد در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان سمنان، با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد محله محوری، مشارکت مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را از الزامات موفقیت این طرح دانست.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی پیش‌رو در استان اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه مراسم اعتکاف در مساجد با جدیت دنبال می‌شود و اقدامات لازم در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

استاندار سمنان با بیان اینکه محله محوری نباید صرفاً به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی محدود شود، افزود: مسائل امنیتی و سایر نیازهای محلات نیز باید در این رویکرد مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌ها به شکل جامع انجام شود.

کولیوند بر ضرورت حفظ نقش همه مجموعه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های محله محور تأکید کرد و گفت: نباید نقش هیچ فرد یا دستگاهی در این فرایند کمرنگ شود، بلکه باید از ظرفیت همه بخش‌ها برای پیشبرد اهداف استفاده کرد.

وی همچنین ایجاد شبکه ارتباطی میان محلات را ضروری دانست و افزود: این شبکه می‌تواند زمینه تبادل تجربه، انتقال اطلاعات و افزایش هماهنگی میان محلات را فراهم کند.

استاندار سمنان با تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی مستقیم به مردم تصریح کرد: میزهای خدمت در محلات با قوت ادامه می‌یابد تا مسائل مردم از نزدیک شناسایی و پیگیری شود و دسترسی گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار کم برخوردار، به خدمات تسهیل شود.

کولیوند با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر حل مسائل مردم با رویکرد محله محوری خاطرنشان کرد: هدف این رویکرد، فعال‌سازی ظرفیت‌های هر محله برای رفع مشکلات و رساندن خدمات به لایه‌های مختلف جامعه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت ناترازی انرژی را از اولویت‌های استان در فصل زمستان برشمرد و گفت: با افزایش مصرف گاز در این فصل، فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه باید به یکی از محورهای فعالیت محله محور تبدیل شود و این موضوع با همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.