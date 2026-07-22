به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در جلسه شورای راهبری شبکه مدیریت محله‌محور استان سمنان در یکی از مساجد سمنان محله‌محوری را از سیاست‌های مهم دولت در حوزه حکمرانی مردمی دانست و اظهار کرد: هدف از این رویکرد، واگذاری بخشی از فرآیند حل مسائل به ظرفیت‌های مردمی در سطح محلات است تا با مشارکت معتمدان، مساجد، بسیج و دستگاه‌های اجرایی، خدمات با سرعت و کیفیت بیشتری به مردم ارائه شود.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت محلات باید در قالب یک شبکه منسجم دنبال شود، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شوراهای محلات و نهادهای مردمی باید با هم‌افزایی و هماهنگی، از ظرفیت‌های محلی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بهره بگیرند.

استاندار سمنان نقش مساجد را در تحقق مدیریت محله محور مهم دانست و ادامه داد: مسجد باید محور همگرایی اجتماعی باشد و اختلافات احتمالی نیز از مسیر گفتگو، عقلانیت و مشارکت معتمدان محلی حل‌ و فصل شود.

کولیوند همچنین بر استفاده از ظرفیت پارک علم و فناوری، نخبگان، جوانان و نیروهای جهادی در مدیریت محلات تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از توان علمی و اجتماعی نسل جوان می‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل محلات و توسعه خدمات مردمی ایفا کند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها در اجرای این طرح، تصریح کرد: موفقیت مدیریت محله محور در گرو تعامل و هم افزایی دولت، فرمانداران، بسیج و سایر نهادهای مردمی است و هیچ مجموعه‌ای نباید خود را جدا از این شبکه بداند.

وی خواستار تدوین الگوی واحد مدیریت محله محور در استان شد و توضیح داد: با توجه همزمان به محلات برخوردار و کم برخوردار و جلب مشارکت مردم، می‌توان شبکه مدیریت محله محور را به بستری مؤثر برای حل مسائل، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی تبدیل کرد.