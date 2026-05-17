اجرای طرح مدیریت محله محور برای رفع مسائل استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح یکشنبه در کمیسیون اجتماعی استانداری سمنان در سالن جلسات این نهاد با تأکید بر نقش‌آفرینی محلات در حل مسائل اجتماعی و مدیریت منابع اعلام کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در محلات، می‌توان ضمن حل مسائل اجتماعی در همان سطح، زمینه تحقق فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه و مدیریت مؤثر انرژی را نیز فراهم کرد.

وی افزود: باید از ظرفیت‌های موجود در محلات به شکل کامل استفاده کنیم و با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، مسائل اجتماعی را در همان سطح محله حل‌وفصل کنیم.

استاتدار سمنان با اشاره به نقش فعال نهادهای مختلف در محلات گفت: امروز در محلات مجموعه‌هایی مانند مساجد، پایگاه‌های بسیج، خانه‌های هلال، بهزیستی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان هرکدام بخشی از مسئولیت‌ها را بر عهده دارند و اگر این ظرفیت‌ها کنار هم قرار بگیرند، می‌توانند به یک شبکه منسجم و کارآمد در حل مسائل مردم تبدیل شوند.

کولیوند با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت مردمی و ساماندهی فعالیت‌ها در سطح محلات تصریح کرد: مسائل باید ابتدا در سطح محله بررسی و حل شود و در صورت نیاز به سطوح شهرستانی و استانی ارجاع گردد تا روند رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و تاکیدات رئیس جمهور بر استفاده از ظرفیت محله وری در این حوزه گفت: محله‌ها می‌توانند نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی آب، برق و گاز داشته باشند و این موضوع باید با محوریت همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و مشارکت مردم دنبال شود.

استاندار سمنان در ادامه با بیان اینکه هدف از ایجاد مدل محله محوری در واقع ایجاد یک ساختار جدید نیست، خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد ساختار تازه نیستیم؛ بلکه باید از همین ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم، آن‌ها را به هم متصل کنیم و یک مدل منسجم محله‌محور برای حل مسائل اجتماعی و مدیریت خدمات در استان شکل دهیم.