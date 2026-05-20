مشارکت مردمی شرط اصلی پدافند غیرعامل؛ برگزاری رزمایش در محلات سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل شهر سمنان در محل فرمانداری این شهرستان به لزوم آگاه سازی عمومی در اصول پدافند غیرعامل تاکید کرد و افزود: به این منظور باید مردم در اجرای برنامه های پدافند غیرعامل سهیم شوند.

وی خواستار برگزاری کارگاه ها و رزمایش پدافند غیرعامل در سطح محلات و مناطق شهر سمنان شد و ادامه داد: تمامی این رویدادها باید با مشارکت عموم مردم اجرایی شود.

فرماندار سمنان با اشاره به اینکه این رزمایش ها در سطح محله محوری با همراهی سپاه و دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد، توضیح داد: در این راستا محلات و مناطق هدف نیز شناسایی شدند.

صمیمیان موضوع ایجاد پناهگاه و الزامات ایمنی را ضرورت ساخت و ساز شهری و روستایی برشمرد و توضیح داد: شهرداری ها، دهیاری ها و نظام مهندسی برای این منظور باید همراهی لازم را با شورای پدافند غیرعامل داشته باشند.

وی با تاکید به اینکه اقدامات مناسبی برای مقابله با حملات و تهدیدهای سایبری در سمنان انجام گرفته است، افزود: تیم های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مستمر وضعیت این تهدیدها را رصد می کنند اما از مسائل حفاظتی و پیشگیرانه نیز نباید غافل بود.