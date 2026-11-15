به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح آب‌شیرین‌کن شهرستان دیر با هدف افزایش ظرفیت تأمین آب و تقویت پایداری شبکه آبرسانی این شهرستان در حال اجراست و تاکنون ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: این تأسیسات پس از تکمیل، امکان تولید روزانه سه هزار و ۷۵۰ مترمکعب آب را فراهم می‌کند و بخشی از نیاز آبی شهرستان دیر را پوشش خواهد داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به پیگیری اجرای این پروژه در سفر وزیر نیرو بیان کرد: با توجه به ضرورت تأمین آب مورد نیاز شهرستان دیر، شرکت مپنا متعهد شده است این طرح را تا دهه فجر امسال تکمیل و به بهره‌برداری برساند.

بردستانی ادامه داد: توسعه تأسیسات آب‌شیرین‌کن از راهکارهای مهم برای تقویت منابع تأمین آب در مناطق ساحلی استان بوشهر به شمار می‌رود و بهره‌برداری از این پروژه می‌تواند ظرفیت تولید آب را افزایش داده و بخشی از مشکلات آبرسانی در شهرستان دیر را کاهش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن دیر نقش مهمی در بهبود وضعیت تأمین آب و افزایش پایداری شبکه آبرسانی این شهرستان خواهد داشت.