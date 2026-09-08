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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

بازدید وزیر نیرو از آب‌شیرین‌کن دیر؛ پیشرفت پروژه به ۵۰ درصد رسید

بازدید وزیر نیرو از آب‌شیرین‌کن دیر؛ پیشرفت پروژه به ۵۰ درصد رسید

بوشهر- وزیر نیرو در جریان سفر به استان بوشهر از روند اجرای آب‌شیرین‌کن دیر ،طرحی با ظرفیت تولید روزانه ۳ هزار و ۷۵۰ مترمکعب آب که اکنون ۵۰ درصد پیشرفت دارد،بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهرظهر سه شنبه در حاشیه بازدید وزیر نیرو از این طرح اظهار کرد: عملیات اجرایی آب‌شیرین‌کن دیر با اعتبار ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در حال انجام است و با بهره‌برداری از آن، تأمین آب شرب شهرستان دیر پایدارتر خواهد شد.

علی بردستانی، افزود: برای اجرای این پروژه هفت هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال آب و ۱۰ هزار متر خط انتقال برق احداث می‌شود و مخزن ذخیره آن نیز ۴۰۰ مترمکعب ظرفیت دارد.

بردستانی ادامه داد: آب تولیدی آب‌شیرین‌کن دیر به مخزن ذخیره ۱۰ هزار مترمکعبی شهرستان منتقل خواهد شد و این طرح حدود ۳۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این پروژه، حدود ۷ هزار و ۵۰۰ فقره اشتراک از مزایای آن بهره‌مند شوند.

بازدید وزیر نیرو از آب‌شیرین‌کن دیر؛ پیشرفت پروژه به ۵۰ درصد رسید

افزایش ظرفیت آب‌شیرین‌کن سیراف به ۲۳ هزار مترمکعب

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آب‌شیرین‌کن سیراف گفت: این تأسیسات اکنون با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز در مدار بهره‌برداری قرار دارد و با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ظرفیت تولید آن به ۲۳ هزار مترمکعب افزایش می‌یابد.

بردستانی افزود: افزایش ظرفیت آب‌شیرین‌کن سیراف نقش مهمی در تأمین و ارتقای پایداری آب شرب ساکنان منطقه، به‌ویژه شهرستان جم، خواهد داشت.

وی گفت: برای اجرای این طرح، تسهیلات مناسبی برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی پیش‌بینی شده است تا روند اجرای پروژه شتاب گرفته و افزایش ظرفیت آب‌شیرین‌کن سیراف در زمان مناسب به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تأکید کرد: توسعه ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها و استفاده از توان بخش خصوصی از راهکارهای مهم برای تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شرب و افزایش پایداری شبکه آبرسانی در مناطق مختلف استان بوشهر است.

کد مطلب 6941283

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