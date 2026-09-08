به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهرظهر سه شنبه در حاشیه بازدید وزیر نیرو از این طرح اظهار کرد: عملیات اجرایی آبشیرینکن دیر با اعتبار ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در حال انجام است و با بهرهبرداری از آن، تأمین آب شرب شهرستان دیر پایدارتر خواهد شد.
علی بردستانی، افزود: برای اجرای این پروژه هفت هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال آب و ۱۰ هزار متر خط انتقال برق احداث میشود و مخزن ذخیره آن نیز ۴۰۰ مترمکعب ظرفیت دارد.
بردستانی ادامه داد: آب تولیدی آبشیرینکن دیر به مخزن ذخیره ۱۰ هزار مترمکعبی شهرستان منتقل خواهد شد و این طرح حدود ۳۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: پیشبینی میشود با بهرهبرداری از این پروژه، حدود ۷ هزار و ۵۰۰ فقره اشتراک از مزایای آن بهرهمند شوند.
افزایش ظرفیت آبشیرینکن سیراف به ۲۳ هزار مترمکعب
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آبشیرینکن سیراف گفت: این تأسیسات اکنون با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب در شبانهروز در مدار بهرهبرداری قرار دارد و با مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی، ظرفیت تولید آن به ۲۳ هزار مترمکعب افزایش مییابد.
بردستانی افزود: افزایش ظرفیت آبشیرینکن سیراف نقش مهمی در تأمین و ارتقای پایداری آب شرب ساکنان منطقه، بهویژه شهرستان جم، خواهد داشت.
وی گفت: برای اجرای این طرح، تسهیلات مناسبی برای سرمایهگذار بخش خصوصی پیشبینی شده است تا روند اجرای پروژه شتاب گرفته و افزایش ظرفیت آبشیرینکن سیراف در زمان مناسب به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تأکید کرد: توسعه ظرفیت آبشیرینکنها و استفاده از توان بخش خصوصی از راهکارهای مهم برای تقویت زیرساختهای تأمین آب شرب و افزایش پایداری شبکه آبرسانی در مناطق مختلف استان بوشهر است.
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