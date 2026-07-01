به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح چهارشنبه در بازدید از آب‌شیرین‌کن عسلویه اظهار کرد: این پروژه با ظرفیت تولید پنج هزار مترمکعب آب در شبانه‌روز هم‌اکنون با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی افزود: آب‌شیرین‌کن عسلویه از طرح‌های مهم زیرساختی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برای توسعه ظرفیت تولید آب شرب و افزایش پایداری تأمین آب در شهرستان عسلویه به شمار می‌رود و با بهره‌برداری از آن، بخشی از نیاز آبی این منطقه از طریق آب شیرین تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: با توجه به رشد جمعیت، توسعه صنایع و افزایش مصرف آب در شهرستان عسلویه، تکمیل این پروژه نقش مؤثری در کاهش تنش آبی، ارتقای پایداری شبکه آبرسانی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان خواهد داشت.

افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین آب

بردستانی ادامه داد: اجرای پروژه آب‌شیرین‌کن عسلویه با استفاده از ظرفیت‌های فنی و مهندسی در حال انجام است و تلاش می‌شود با تأمین اعتبارات و رفع موانع اجرایی، روند ساخت آن با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی بیان کرد: توسعه تأسیسات آب‌شیرین‌کن از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برای افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین آب، استفاده از منابع پایدار و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد مناطق مختلف استان، به‌ویژه نوار ساحلی، است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تأکید کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، ظرفیت تولید آب شرب در منطقه افزایش یافته و گام مهمی در تأمین پایدار آب مورد نیاز شهروندان و پشتیبانی از روند توسعه شهرستان عسلویه برداشته خواهد شد.