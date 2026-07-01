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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۷:۰۵

پیشرفت آب‌شیرین‌کن عسلویه به ۶۰ درصد رسید

پیشرفت آب‌شیرین‌کن عسلویه به ۶۰ درصد رسید

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: عملیات اجرایی پروژه آب‌شیرین‌کن عسلویه با ظرفیت تولید پنج هزار مترمکعب آب در شبانه‌روز به حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح چهارشنبه در بازدید از آب‌شیرین‌کن عسلویه اظهار کرد: این پروژه با ظرفیت تولید پنج هزار مترمکعب آب در شبانه‌روز هم‌اکنون با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی افزود: آب‌شیرین‌کن عسلویه از طرح‌های مهم زیرساختی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برای توسعه ظرفیت تولید آب شرب و افزایش پایداری تأمین آب در شهرستان عسلویه به شمار می‌رود و با بهره‌برداری از آن، بخشی از نیاز آبی این منطقه از طریق آب شیرین تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: با توجه به رشد جمعیت، توسعه صنایع و افزایش مصرف آب در شهرستان عسلویه، تکمیل این پروژه نقش مؤثری در کاهش تنش آبی، ارتقای پایداری شبکه آبرسانی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان خواهد داشت.

افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین آب

بردستانی ادامه داد: اجرای پروژه آب‌شیرین‌کن عسلویه با استفاده از ظرفیت‌های فنی و مهندسی در حال انجام است و تلاش می‌شود با تأمین اعتبارات و رفع موانع اجرایی، روند ساخت آن با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی بیان کرد: توسعه تأسیسات آب‌شیرین‌کن از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برای افزایش تاب‌آوری شبکه تأمین آب، استفاده از منابع پایدار و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد مناطق مختلف استان، به‌ویژه نوار ساحلی، است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تأکید کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، ظرفیت تولید آب شرب در منطقه افزایش یافته و گام مهمی در تأمین پایدار آب مورد نیاز شهروندان و پشتیبانی از روند توسعه شهرستان عسلویه برداشته خواهد شد.

کد مطلب 6875947

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