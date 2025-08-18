به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح دوشنبه در بازدید از طرحهای آبشیرینکن عسلویه و بستانو اظهار کرد: آبشیرینکن بستانو با ظرفیت روزانه هزار و ۵۰۰ مترمکعب در مدار بهرهبرداری قرار دارد و علاوه بر تأمین آب شرب روستای بستانو، بخشی از نیاز آبی تأسیسات اخند را نیز برطرف میکند.
وی افزود: این آبشیرینکن نقش مهمی در بهبود وضعیت آبرسانی منطقه داشته و با کاهش فشار بر منابع آب موجود، زمینه رضایتمندی مردم و مصرفکنندگان را فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر همچنین به عملیات اجرایی آبشیرینکن عسلویه اشاره کرد و گفت: این پروژه با ظرفیت پنجهزار مترمکعب در روز در دست احداث است و با تکمیل و بهرهبرداری از آن، بخش قابل توجهی از نیاز آبی شهرستان عسلویه و مناطق پیرامونی تأمین خواهد شد.
بردستانی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی استان بوشهر، کمبود منابع آب شیرین همواره یکی از دغدغههای اصلی مردم و دستگاههای اجرایی بوده است و در همین راستا توسعه آبشیرینکنها به عنوان یکی از برنامههای اولویتدار آبفای استان دنبال میشود.
وی تاکید کرد: هدف از اجرای این پروژهها، افزایش پایداری شبکه آبرسانی، تأمین آب سالم و بهداشتی و کاهش مشکلات ناشی از کمآبی در جنوب استان است.
