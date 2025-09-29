همایش توسعه انرژی خورشیدی در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ناترازی انرژی در بخش تولید، همایش یک‌روزه توسعه انرژی تجدیدپذیر خورشیدی در آبان‌ماه سال جاری با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود تا مسیر تأمین حداقل ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی برای صنایع، کشاورزی و شیلات هموار شود.

وی افزود: این همایش با مشارکت اتاق بازرگانی، شرکت‌های تخصصی بخش خصوصی، شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و نیز شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان برگزار می‌شود و تمرکز آن بر رفع ناترازی انرژی در بخش‌های صنعتی به‌ویژه سیمان و همچنین آبزی‌پروری و کشاورزی است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر درباره برنامه ویژه صنایع سیمان خاطر نشان کرد: در چارچوب ماده ۱۶ قانون جهش تولید و رفع ناترازی، ارزیابی اولیه برای تأمین برق موردنیاز واحدهای سیمانی استان انجام شده و در برخی واحدها، واگذاری زمین به شرکت‌های مذکور انجام شده است؛ با همکاری بین‌دستگاهی، برنامه‌ریزی لازم برای رفع ناترازی این زنجیره مهم تولیدی در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ادامه داد: در بخش شیلات، برای شهرک‌های شیلاتی از جمله در محدوده رودشورِ شهرک شیلاتی شمالی بیش از ۱۰۵ هکتار اراضیِ مناسبِ ساختگاه نیروگاه‌های خورشیدی شناسایی شده و ارزیابی اولیه سایر شهرک‌ها و سایت‌های شیلاتی نیز انجام گرفته است. برآورد ما تأمین حداقل ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی برای رفع ناترازی واحدهای تولیدی در بخش‌های کشاورزی، شیلاتی، صنعتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

رستمی با اشاره به نقش بخش خصوصی گفت: اتاق بازرگانی استان فراخوان مشارکت را به اعضا ابلاغ کرده است، خلاصه‌های طرح برای سرمایه‌گذاران تهیه می‌شود و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز با تأمین طرح‌های امکان‌سنجی و معرفی اراضی مناسب در این رویداد حضور مؤثر خواهند داشت.

رستمی از تشکیل ساختار اجرایی خبر داد و تصریح کرد: برای هماهنگی دقیق، کمیته فنی-تخصصی و دبیرخانه رویداد در شرکت توزیع برق استان با همکاری اتاق بازرگانی فعال می‌شود تا بسته‌های سرمایه‌گذاری را آماده و تمهیدات برگزاری همایش در آبان‌ماه را نهایی کند.

وی درباره پشتیبانی مالی پروژه‌ها نیز یادآور شد: به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری، در کنار تأمین زیرساخت‌ها و صدور مجوزهای بی‌نام، بسته‌های تسهیلاتی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیش‌بینی شده است؛ با همکاری بانک‌ها، صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی، بخشی از منابع موردنیاز سرمایه‌گذاری تأمین خواهد شد.

رستمی تأکید کرد: هدف ما تبدیل ظرفیت خورشیدی بوشهر به تولیدِ قابل اتکا برای صنایع، کشاورزی و شیلات است؛ این همایش، میدان عمل مشترک دولت و بخش خصوصی برای رفع ناترازی و کاهش هزینه انرژی واحدهای تولیدی خواهد بود.