به گزارش خبرنگار مهر، مستند زندگینامه رضا داوری اردکانی، همزمان با آیین نکوداشت این فیلسوف برجسته، با حضور جمعی از چهره‌های علمی و فرهنگی کشور در دانشگاه اردکان اکران شد.

این مستند امروز، ۲۴ آبان‌ماه، در نخستین روز آیین نکوداشت رضا داوری اردکانی در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه اردکان به نمایش درآمد.

این آیین با حضور علی‌اکبر صالحی، وحید شالچی، احمد مسجدجامعی، نگار داوری اردکانی و جمعی از استادان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی و هنری برگزار شد.

برگزاری نشست‌های فرهنگی و هنری و حضور شاعران و هنرمندان شهرستان و استان از دیگر بخش‌های این آیین دو روزه است که تا ۲۵ آبان‌ماه ادامه دارد.