به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه قصد دارد پاییز آینده آنچه را که او بزرگترین بسته تحریمهای ضد روسی تاریخ خواند، رونمایی کند.
کالاس در مصاحبهای با دی ولت گفت: در پاییز، بزرگترین لیست تحریمها از زمان آغاز جنگ را ارائه خواهم کرد. اگر این لیست تصویب شود، تعداد افراد، شرکتها و سازمانهای تحریمشده به طور همزمان یک سوم افزایش خواهد یافت.
او همچنین با اشاره به اقدام اخیر سنای آمریکا برای تصویب قانون تحریم روسیه ابراز امیدواری کرد که مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد تحریمها علیه روسیه به هم نزدیک شود.
اتحادیه اروپا بیست و یکمین بسته تحریمها علیه روسیه را در ماه ژوئیه تصویب کرد. از زمان اتخاذ آخرین اقدام اتحادیه اروپا، این اتحادیه افراد و اشخاص حقوقی روسی بیشتری به را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده و تعداد کل آنها را به ۳۱۰۰ نفر رسانده است که به طور مطلق، رکوردی در سیاست تحریمهای این اتحادیه محسوب میشود.
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